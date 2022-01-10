【新冠肺炎】全國昨本土確診增９７宗，河南增６０宗最多

《經濟通通訊社１０日專訊》國家衛健委公布，１月１０日，全國確診者新增確診１５７宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６０宗，含４宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江

２例，湖南１例，四川１例）；本土病例９７宗（河南６０宗，其中鄭州市２４宗、許昌市２１

宗、安陽市１５宗；天津２１宗均在津南區；陝西１５宗均在西安市；廣東１宗在深圳市）。無

新增死亡病例；新增疑似病例３宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院１４５宗。此外，新

增無症狀感染４２宗，２宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者６９９宗（境外輸入

６６８宗）。



＊鄭州明開展第５輪全民檢測＊



河南近期出現疫情，河南省政府在新聞發布會上稱，本輪本地疫情在鄭州、洛陽、安陽、許

昌、商丘、信陽、周口等多地出現，鄭州、許昌禹州市更出現聚集性的疫情。經基因測序分析比

對，許昌禹州市疫情與鄭州市同源，病毒基因測序為變種病毒Ｄｅｌｔａ，惟目前病毒來源尚不

明確，防控形勢嚴峻複雜。

鄭州市第四輪檢測正在進行，昨日（９日）下午４時完成採樣，今日將繼續開展第五輪全民

核酸檢測工作。河南商丘市今起亦在睢陽區、梁園區、示範區、夏邑縣、虞城縣開展全民核酸檢

測。

河南省政府上周曾要求要求全省各地學校要統籌做好新一輪疫情應對、校園安全和春季學期

開學等各項工作。截至８日，全省１５７所高校已全部放假，還有４﹒７萬名學生尚未離校；中

小學放假時間集中在１月１８日至２５日。



＊台灣增１１宗本土確診均與桃園機場有關＊



截至１月９日，全國現有確診病例３４０４宗（其中重症病例２７宗），累計治愈出院病例

９５７３６宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０３７７６宗，現有疑似病例３

宗。

在台灣，桃園國際機場爆發新冠肺炎群組感染。台灣中央流行疫情指揮中心昨日宣布，今日

台灣新增６０宗新冠肺炎確診個案，分別為４９宗境外輸入，１１宗本土病例。當局指，這是去

年８月２９日新增１３宗本土個案以來的新高，初步研判本土個案皆與桃園機場疫情有關。

（ｃａ）

