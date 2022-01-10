據報騰訊（７００）擬收購小米遊戲手機商黑鯊，邁元宇宙關鍵一步

《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒《３６氪》從多個獨立信源處獲悉，騰訊

（００７００）擬收購小米（０１８１０）旗下遊戲手機公司黑鯊科技。

消息人士指，黑鯊估值３０億元（人民幣．下同），騰訊砍到了２６－２７億元左右。收購

後，黑鯊整體將併入任宇昕主導的騰訊集團平台與內容事業群（ＰＣＧ）。一旦交易完成，這家

以遊戲手機為主的硬件廠商也將在收購後迎來業務轉型。據了解，黑鯊科技未來的業務重點將從

遊戲手機，整體轉向ＶＲ設備，將由騰訊提供內容，黑鯊提供ＶＲ硬件入口。

黑鯊科技成立於２０１７年，由小米注資成立，至今推出過數款遊戲手機。行業數據顯示，

黑鯊目前是遊戲手機市佔率第一位的廠商。小米全資控股的天津創業投資實業有限公司是持有黑

鯊科技４６﹒４％股權的大股東，據報此次收購行動也已經得到了小米高層方面的認同。

據報騰訊早已有意涉足ＡＲ╱ＶＲ設備產業，此前對ＶＲ設備商Ｐｉｃｏ的收購案中，騰訊

早在去年３月份已經參與談判，但在字節加入競價後選擇放棄，而此次收購價只有此前Ｐｉｃｏ

作價（９０億元）的三分之一，頗具性價比；對小米來說，遊戲手機屬小眾業務，且旗下紅米手

機亦有意合併發展遊戲手機業務。因而對騰訊與小米來說，此次收購雙方是互相成全的決策。

（ｄｗ）

