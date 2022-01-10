【內房困局】標普：近期發債窗口重啟料無法惠及大多數內地開發商

《經濟通通訊社１０日專訊》標普全球評級表示，儘管內地開發商回歸發行境外債券，釋放

積極信號，但料無法令大多數地產開發商受益，預計再融資市場將不會全面重啟。

標普全球評級表示，相當多的內地開發商仍面臨下行壓力和流動性緊張的局面。標普認為

２０２２年開發商的基本面將持續艱難，房地產行業面臨前所未有的下行趨勢，在政策要求未明

顯放寬的情況下，一季度違約風險或將上升。

標普認為，儘管去年年底按揭貸款發放加速，有一定緩解效果，然而預售資金監管仍非常嚴

格，意味著開發商需留存較大比例的預售現金，從而使可用於償還到期債務或其他企業用途的資

金受限。另外，春節前後需要處理其他償付的需求，也使現金管理更複雜。在２月初春節假期之

前向建築工程公司和供應商付款將成為開發商的重中之重，這將會耗用開發商的財務資源。



＊預測今年住宅銷售額將下滑１０％，上半年跌幅更明顯＊



報告指出，內地房地產公司如旭輝控股（００８８４）最近重啟發債，傳遞了積極信號。但

儘管如此，相比今年大規模債券將到期，這些公司發債規模仍然較小。預計再融資市場將不會全

面重啟。標普預計大多數開發商將不得不利用內部資源來償還即將到期債務，償還未到期債務的

能力和承諾將經受考驗。

標普指，艱難的基本面將令信用質量承壓。放鬆按揭貸款的放款在一定程度上穩定著市場，

但銷售不大可能恢復至２０２０年下半年政策收緊前的水平。預測２０２２年住宅銷售額將下滑

１０％，而由於高基數的影響和近期疲軟的購房需求，上半年的跌幅會更為明顯。如果銷售下滑

幅度超出基本假設，且再融資市場持續收緊，那麼授評的開發商可能出現大量評級下調。標普之

前的敏感度測試分析表明，如果銷售下滑２０％，且被要求提前償還各種債務，那麼３７％開發

商的流動性評估將下調至「稍欠」或「疲弱」。（ｄｗ）

