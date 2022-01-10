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10/01/2022 16:11

【恒大困局】恒大集團退租深圳總部大樓，將總部搬回廣州

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒報道，恒大集團（０３３３３）已從深圳總部大樓搬離
，目前深圳總部大樓「恒大集團」的牌子也已被拆掉。
　　據知情人士透露，恒大集團已經在２０２１年１２月份從該大樓退租，時隔五年將總部搬回
了廣州。
　　恒大集團在２０１７年將總部從廣州市搬遷至深圳，早前其總部所在地深圳灣超級總部基地
，位於深圳紅樹灣豪宅區，地處深圳市中心區域。（ｄｗ）

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