董事長王濱違紀違法被查，國壽：堅決支持決定，全力配合調查

《經濟通通訊社１０日專訊》國壽（０２６２８）執行董事、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法

，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，惟當局未通報王濱所涉何事。中國人壽集

團發聲明稱「堅決支持」中紀委對王濱審查調查的決定，國壽會全力配合中紀委紀律審查和監察

調查，按照要求積極做好相關工作。國壽續指，公司經營管理運行正常，並將於近期召開董事會

會議，確定代行董事長職務的董事人選。

國壽黨委於周六（８日）召開擴大會議強調，堅決履行全面從嚴治黨主體責任，各級領導班

子和領導幹部，特別是「一把手」要從嚴管好自己、管好家屬，自覺接受監督。會議由集團黨委

副書記、副董事長、總裁袁長清主持會議。

網上資料顯示，６３歲的王濱曾任交通銀行股份有限公司執行董事、副行長，亦曾出任中國

太平保險集團董事長。他自２０１８年９月起加入中國人壽保險（集團）公司，擔任董事長一職

。目前中國人壽集團官網已刪去有關王濱的介紹。



＊中紀委去年１０月開始巡查金融單位＊



中央巡視組去年１０月宣布，對人行、中銀保監、中證監以至國有內銀內險等２５家金融單

位黨組織開展常規巡視，而國壽屬名單之中。中央巡視組在去年１０月的工作動員會上表示，中

央巡視組主要受理反映中國人壽集團黨委領導班子及成員、重要崗位領導幹部等問題的來信來電

來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面

的舉報和反映。王濱當時在動員會上表示，要強化政治擔當，以巡視為契機推動公司高質量發展

，更好滿足人民群眾和實體經濟對高質量金融保險服務的需求，推動黨的路線方針政策和黨中央

決策部署在中國人壽落地生根見效，為全面建成社會主義現代化強國作出應有貢獻。（ｊｔ）

