【內房困局】據報廣東政府召集房企開會，為併購房企項目「搭路」

《經濟通通訊社１０日專訊》據《財聯社》引述消息報道，廣東省政府日前召集多家房企開

會，為部分房企項目收併購「牽線搭橋」，以緩解業界財務壓力。與會企業包括奧園

（０３８８３）、富力地產（０２７７７）、保利地產（滬：６０００４８）、中海外

（００６８８）、五礦地產（００２３０）、越秀地產（００１２３）、珠江實業集團等國企和

民企。與此同時，廣州房貸利率也現下調趨勢。

消息人士透露，會上介紹了部分具有風險房地產開發商的經營情況及項目，這次會議相當於

廣東省政府為幾家國企、央企併購風險民企的計劃鋪路。分析指出，這預示着今年中國的房地產

市場可能面臨「併購大年」。



＊業界料按揭政策或進一步鬆綁＊



除了推動發展商併購外，業界也預計今年將有更多城市的按揭貸款政策獲進一步鬆綁，有銀

行已釋放了新的額度，有的加快房貸速度，也有開始下調房貸利率。據了解，北京等熱點城市二

手樓個人按揭的放貸確實提速，現在開始發放去年９月成交的房貸，比去年加快一個月。

其中，北京、上海部分銀行二手樓放貸速度更明顯加速，廣州房貸利率則有所下調，首套房

利率從５﹒８５％降至約５﹒６５％，第二套房則從約６﹒０５％降至５﹒８５％。有業界預計

，今年個人按揭貸款偏寬鬆是趨勢，以透過下調利率和縮短貸款審批流程為主。（ｊｔ）

