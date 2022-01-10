【聚焦人幣】去年１２月境外機構投資者淨買入債券８９７億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心７日發布２０２１年１２月銀行間債券市場

境外業務運行情況顯示，去年１２月，境外機構投資者共達成現券交易９３４３億元（人民幣．

下同），環比減少１０％，交易量佔同期現券市場總成交量的約４％。

１２月，境外機構投資者買入債券５１２０億元，賣出債券４２２３億元，淨買入８９７億

元。其中，通過結算代理模式達成３３６１億元（代理交易３０４２億元、直接交易３１８億元

），淨買入６５３億元；通過債券通模式達成５９８２億元，淨買入２４４億元。當月，境外機

構投資者在延長時段共成交７０３億元，佔同期境外機構交易量的約８％。

截至２０２１年１２月底，以法人為統計口徑，５０７家境外機構投資者通過結算代理模式

入市，１２月新增５家；７２８家境外機構投資者通過債券通模式入市，１２月新增７家。

收盤價交易方面，目前已有２０家機構參與收盤價交易。１２月，境外參與機構類型主要包

括境外養老基金、境外銀行等多類投資者，券種主要為國債。

南向通方面，目前已有５０餘家機構參與債券通南向通交易。１２月，境內機構投資境外公

司債等債券，覆蓋人民幣、美元等幣種。（ｗｌ）

