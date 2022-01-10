【數據前瞻】機構料上月社融、人幣貸增量均按月回落，Ｍ２升幅擴

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局最晚約１月１５日公布去年１２月Ｍ２、新增貸款

及社融等數據。據《路透》綜合２３家機構的預估中值顯示，得益於政府債券、企業債券等發力

，預計１２月社會融資規模增量為２﹒４５萬億元（人民幣．下同），雖較上月的２﹒６１萬億

元有所回落，但較上年同期的１﹒７２萬億大幅增逾四成。１２月新增人民幣貸款則料為

１﹒２５萬億元，略低於上年同期的１﹒２６萬億。月末Ｍ２同比增速料升至８﹒７％（１１月

Ｍ２同比增８﹒５％），惟較上年同期有較大幅度下降。

華創證券宏觀研究團隊指出，社融同比讀數的抬升，主要是基數效應的影響，並不代表信用

的擴張。除了政府債淨融資額同比多增不少外，１２月由於貸款額度管控等原因，當時企業短期

貸款增量約為負３０９７億元，常態下這一融資１２月增量約為負１０００億元；預計２０２１

年１２月信託貸款收縮量或比２０２０年同期明顯減少。此外，近期人行對穩信貸的訴求明顯提

升，１２月下旬票據利率下探至零附近或反映了商業銀行信貸衝量的情況。

對於備受關注的房地產行業，中信證券宏觀分析團隊稱，１１月房地產開發投資增速仍在下

行，但逐漸趨緩，銷售面積和銷售額降幅縮窄。地產行業已邁過金融底，房企融資、居民房貸指

標正在改善，監管推進穩妥有序開展房地產項目併購貸款業務，有助於化解行業風險，居民首套

、改善性住房的合理貸款需求在有序得到滿足。預計房地產投資增速在未來觸底後逐漸溫和回暖

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