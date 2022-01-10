《海納智見－荀玉根》從巨頭布局看元宇宙前景

《海納智見》近期，元宇宙概念受到資本市場熱捧。本文從中外科技公司在元宇宙領域的布

局入手，結合技術週期發展規律，分析當前元宇宙領域的技術進展，並展望元宇宙初期及後期的

應用場景。



當下我們或許已經站在從移動互聯網時代向元宇宙時代轉變的風口上，眾多科技巨頭已經開

始布局。海外方面，美國Ｍｅｔａ、英偉達、Ｒｏｂｌｏｘ等走在元宇宙浪潮前端。其中，更名

為Ｍｅｔａ的Ｆａｃｅｂｏｏｋ全面布局元宇宙並積極主導建立元宇宙規則體系，是全面擁抱元

宇宙的科技巨頭的代表；英偉達在 ＧＰＵ、ＡＩ 等關鍵技術領域具有深厚積累，其通過軟硬

體形成的良性互動為元宇宙體系提供強大軟硬體基礎；遊戲公司Ｒｏｂｌｏｘ在遊戲層面實現了

內容的可編輯性和可探索性，初具元宇宙雛形。



國內方面，騰訊、字節跳動等是中國元宇宙領域的領跑者。其中，騰訊依託其在遊戲領域的

優勢，成為國內元宇宙領域先行者；字節跳動開發上線了Ｐｉｘｓｏｕｌ，並布局硬體賽道；網

易則重點關注ＡＩ與ＶＲ，並同時布局ＡＲ╱ＶＲ領域，針對人工智能設有伏羲實驗室。除了以

上大型互聯網公司之外，莉莉絲、米哈遊也正積極搶奪賽道，進行元宇宙相關布局。



從以上科技企業的布局我們可以發現，中美互聯網公司在元宇宙領域的布局略有 不同，美

國企業更加注重全產業鏈布局，在元宇宙的底層技術和基礎設施、硬體設備和平台，以及場景內

容端均有布局，而國內企業在元宇宙領域的布局更加側重場景內容板塊。



技術成熟度是決定元宇宙初期發展的關鍵。首先，虛擬實境技術是實現沉浸式體驗的關鍵。

以ＡＲ╱ＶＲ為代表的人機交互技術是實現元宇宙仿真交互、實現虛擬現實相連接的核心。其次

，５Ｇ、雲計算保障體驗及時性，算力算法驅動渲染模式升級。元宇宙是大規模的參與式媒介，

交互用戶數量將達到億級。５Ｇ、雲計算技術能夠提供高速、低時延、高算力的規模化接入，保

證大規模用戶同時在線，帶來實時、流暢的沉浸式體驗，為元宇宙的實現提供網路基礎。此外，

區塊鏈提供元宇宙身份識別，ＡＩ 技術提供元宇宙擴張驅動力。數位經濟與實體經濟、數字資

產與實物資產、數字身份與現實身份的融合是元宇宙的特徵之一，而其中的數字經濟、數字資產

和數字身份都需要區塊鏈來保證安全，從而實現元宇宙的價值交換。



那麼哪些領域會率先進入元宇宙？我們認為，遊戲將是元宇宙沉浸式體驗的先行者。虛擬與

現實深度交融是元宇宙的主要特徵。而遊戲中身份、多元化、沉浸感、經濟系統等要素與元宇宙

相同，遊戲的產品形態也和元宇宙高度相似，天然具備虛擬場景和玩家的虛擬身份。第二，元宇

宙社交將重塑日常和辦公的社交場景。目前全球社交市場規模增長趨勢明顯。第三，元宇宙將重

塑零售消費場景、重構數字資產價值。元宇宙的沉浸式體驗將重塑零售電商場景。當前ＡＲ購物

已在美妝、服飾、家裝等領域得以實踐，融合多個在線渠道，提供遠端即時的數字購物體驗。此

外，我們認為元宇宙遠景是擁有經濟系統的虛擬世界，元宇宙經濟將成數字經濟最活躍部分。在

顯示技術、算力算法、人工智能等技術的助力下，虛擬消費體系、虛擬服務形式以及數字資產金

融生態有望逐漸形成，除了用戶基數和使用時長飛躍式提升外，生產生活方式、組織治理方式乃

至經濟系統都將被重構。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

