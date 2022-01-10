【大國博弈】日媒：美日擬建高端技術出口管制跨國機制，針對中國

《經濟通通訊社１０日專訊》美日近日聯合狙擊中國的動作多多，據日本《讀賣新聞》引述

多名消息人士透露，兩國政府正在討論建立新的高端技術出口管制跨國機制，甚至考慮讓有意願

的歐洲國家加入。報道稱，該機制針對中國，可能發展為「現代版對共產黨國家出口管制統籌委

員會」（巴黎統籌委員會）。

報道指出，美國已經對華為等多家中國企業實施了嚴格的出口管制，但相關機制存在局限性

，有必要卷入他國建立新的機制。就此，日本政府也認為，新機制是有效的，以主導地位參加該

機制也可以更加簡單地預測機制對日本企業的影響。報道稱，日美兩國政府警惕中國使用從他國

進口產品的技術，增強經濟實力和軍事實力。據悉，有關方面仍在就該機制實施出口管制的對象

產業進行調整，有關半導體制造機械、人工智能、量子通信的技術可能將包括在內。

美國和日本外交以及國防部長７日發表聯合聲明，對中國不斷試圖破壞以規則為基礎的秩序

表達關切。聲明稱，兩國決心共同努力遏制、並在必要時應對破壞該地區穩定的活動。在北京，

外交部發言人汪文斌回應表示，強烈反對美日涉華言論，並向兩國提出嚴正交涉，敦促相關國家

停止政治操弄。（ｗｌ）

