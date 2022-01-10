【ＦＯＣＵＳ】千萬級城市伏擊不斷，抗疫路徑之爭再起

【ＦＯＣＵＳ】香港第五波疫情火頭繼續蔓延，逾８０天本地零確診的驕人戰績「一夜回到

解

放前」。而在內地，千萬級人口大城市西安、鄭州、天津、深圳同遭伏擊不斷，或重演封城、或

全民檢測；其中，位於京畿重地的天津錄得境內首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ本土個案，勢令下月將揭幕

冬奧的北京嚴防死守升級。

隨著全球單日確診火箭式上衝至２２６萬例（７日移動平均值），抗疫路徑之爭再起。繼美

國６位

重量級醫學專家建議總統拜登，制定新抗疫戰略面對共存「新常態」；中國官媒接連發聲，強調

堅持「動態清零」不動搖。



＊西安封城逾兩周，鄭州天津全民檢測＊



香港強制檢測地點名單愈來愈長，能否斬斷隱形傳播鏈，遏制源頭不明個案蔓延，接下來數

日勢成關鍵。疫情急轉直下，不單農曆新年消費旺季岌岌可危，通關大事更臨門倒灶，財爺陳茂

波就預警，第五波疫情肯定影響整體經濟，今年《財政預算案》預測時需要小心考慮。

所謂「福無雙至，禍不單行」，內地的抗疫防線近日亦相繼撕開幾道缺口－－先是西安（人

口１２９５萬）聖誕節前重演武漢封城，種種亂象將城市運轉體系漏洞暴露得淋漓盡致；此後鄭

州（人

口１２６０萬）上周三（５日）起開展全民檢測，迄今已進行四輪；緊接著周日（９日），天津

（人口１３８６萬

）及深圳的羅湖區、龍崗區（兩區人口逾５００萬）開展全民檢測……

傳染力極強的Ｏｍｉｃｒｏｎ殺入中國本土，加上春運在即，全球最大的政治風險諮詢公司

歐亞集

團（Ｅｕｒａｓｉａ Ｇｒｏｕｐ）就將「中國清零政策失敗（Ｎｏ ｚｅｒｏ Ｃｏｖｉｄ）

」列為２０２２年全球最大風險，指更大規模的疫情爆發，更嚴格的封鎖措施、更劇烈的經濟中

斷、更多的國家干預將形成困境。



＊人民日報：堅持「動態清零」不動搖＊



對此，《環球時報》周一（１０日）發表社評，直斥西方與論在背後放冷槍，指中國作為擁

有１４

億多人口的發展中國家，倘若對於疫情也選擇「共存」、「躺平」，必然會出現至少幾千萬人的

感染和幾十萬人的死亡，「這樣的後果誰能承受？」

《人民日報》較早兩日同發表評論，強調「堅持『動態清零』不動搖」，指「動態清零」較

好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關系，能夠以最小成本取得最大成效，有力保障群眾

生命健康和經濟社會發展。

相比兩大官媒接連就中國式抗疫路徑發聲，在總確診突破６０００萬例的美國，６位重量級

醫學

專家齊在最新《美國醫學會雜誌》發文，建議決策者明確與新冠共存「新常態」的目標和戰略。

文章強調，「新常態」需要認識到新冠病毒只是幾種流行的呼吸道病毒之一；為了實現可持

續的「新常態」，大幅降低新冠病毒的傳播和死亡率，需建立綜合檢測和報告系統、全國性環境

監測系統、全面的變異基因組監測系統、升級通風和空氣過濾系統等。

最新消息是，天津的Ｏｍｉｃｒｏｎ或已外溢至河南，河南安陽一宗早前陽性本土病例被

確認為跟

天津津南區Ｏｍｉｃｒｏｎ本土疫情屬同一傳播鏈。目前「非必要不得離津」的天津，會否祭出

西安式全面封城的雷霆舉措，或能一窺當局面對Ｏｍｉｃｒｏｎ新形勢，如何平衡抗疫代價及微

調戰略。

