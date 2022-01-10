【新冠肺炎】深圳再增１人確診，汽車站停業，貨運員工隔天一檢

《經濟通通訊社１０日專訊》深圳市周日（９日）新增１宗新冠肺炎本土確診病例，截至目

前深圳市在本輪疫情中累計報告本土確診病例４宗。

深圳市召開疫情防控新聞發布會，當局稱，今日凌晨在重點人群排查中發現１名陽性感染者

，經覆核為新冠肺炎確診病例。該名患者的工作地為羅湖區水貝，居住地為龍崗，患者活動軌迹

集中在住家及工作地點，主要出行方式為自駕車，此外乘坐過的士和網約車，行程涉及地點包括

羅湖、南山等地。目前，深圳現有４宗病例為同一傳播鏈條，已追蹤逾１２００名密切接觸者及

次密切接觸者。

市交通局表示，因深圳龍崗兩地升級為中風險地區，省內外部分地市暫停了前往深圳各汽車

站的道路客運班線。為確保市民出行安全，深圳市各汽車站暫停營業，復班時間另行通知。此外

，據深圳蛇口郵輪母港官網，自今日起，深圳蛇口往返珠海橫琴、深圳蛇口往返中山、深圳蛇口

往返澳門氹仔╱外港、港珠澳大橋航線、前海灣航線、深圳灣航線全線停航，復航時間另行通知

。

另一方面，自８日起，粵港跨境貨物運輸內地接駁司機、「三點一線」場所工作人員核酸檢

測頻次已由７天兩檢調整為隔天一檢。（ｃａ）



