【大國博弈】據報匯控為受美國制裁中資企業股東託管股份

《經濟通通訊社１０日專訊》美國早前制裁多家被指參與新疆監控維吾爾族的中資企業，英
國《周日倫敦時報》報道，匯豐銀行（００００５）持有一家受制裁的中國子公司的股份。
匯豐去年為一位客戶購買了化工和塑料公司新疆天業（滬：６０００７５）的２２０萬英鎊
股票，匯豐繼續擔任託管人。
新疆天業由新疆生產建設兵團第八師國資委持有，最新市值約１３８億元人民幣。（ｃａ）
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