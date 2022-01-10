  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2022 09:24

【大國博弈】據報匯控為受美國制裁中資企業股東託管股份

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國早前制裁多家被指參與新疆監控維吾爾族的中資企業，英
國《周日倫敦時報》報道，匯豐銀行（００００５）持有一家受制裁的中國子公司的股份。
　　匯豐去年為一位客戶購買了化工和塑料公司新疆天業（滬：６０００７５）的２２０萬英鎊
股票，匯豐繼續擔任託管人。
　　新疆天業由新疆生產建設兵團第八師國資委持有，最新市值約１３８億元人民幣。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/01/2022
【陶觀天下】市場在動盪陰影下起勢　資金在通脹預期中布局
財經熱話10/01/2022
【虛幣世界】山寨幣反彈，比特幣於四萬美元有支持
中國故事07/01/2022
《神州經脈》世茂被指信託實質性違約　滬指新年首周收跌1.7%
財經熱話07/01/2022
《盤後部署》科技內房齊回暖 恒指下周初或可上試23900
財經熱話07/01/2022
油價逼近三年高位　三桶油造好中石油飆逾半成　追唔追得過?
財經熱話07/01/2022
【車股死火！】長城全年銷量直逼吉利　專家籲車股缺水短期勿吼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金