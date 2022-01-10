【大國博弈】據報匯控為受美國制裁中資企業股東託管股份

《經濟通通訊社１０日專訊》美國早前制裁多家被指參與新疆監控維吾爾族的中資企業，英

國《周日倫敦時報》報道，匯豐銀行（００００５）持有一家受制裁的中國子公司的股份。

匯豐去年為一位客戶購買了化工和塑料公司新疆天業（滬：６０００７５）的２２０萬英鎊

股票，匯豐繼續擔任託管人。

新疆天業由新疆生產建設兵團第八師國資委持有，最新市值約１３８億元人民幣。（ｃａ）

