《融天納地－溫天納》資金配置大轉移

《融天納地》環球經濟繼續從新冠肺炎疫情中復甦，不過復甦進程亦引起環球經濟分化與不

平衡，亦導致資金配置大轉移。目前疫情再次惡化、勞動力短缺與通脹決定了經濟復甦的節奏。

聯儲局已開啟縮減購債規模，歐洲央行將按計劃在今年停止購買資產，新興經濟體部分國家已採

取加息措施，今年環球滯脹風險在加大的同時，貨幣政策將呈現出偏緊的態勢，流動性面臨轉接

點，金融市場存在波動風險。



如國策所部署，今年內地宏觀經濟政策力保經濟運行穩字當頭，經濟增長穩中求進。財政政

策重在提升效能，在調控上更加注重精準、可持續，貨幣政策在穩增長目標要求下易鬆難緊，全

年流動性會保持合理充裕。外生因素與內生因素的共振下，內地經濟運行繼續進入中速增長平台

，經濟增長面臨放慢的壓力，估計今年增長速度呈現高低波動的趨勢，但全年增長速度保持在

５﹒５％左右。通脹ＣＰＩ在新一輪豬周期與人工成本、服務成本的帶動下抽高，ＰＰＩ在政策

調控下則逐漸回落。



今年國家繼續深入推進產業結構轉型與提升，高技術製造領域、新能源領域、數字經濟領域

與消費升級領域等都將享有較大的成長空間。



目前，環球疫情爆發超預期與內地亦受局部疫情影響，此外，中美關係、環球通脹、經濟增

長與貨幣政策轉向的預期、地方債務亦存風險。今年主要經濟體宏調政策將呈現分化。後疫情時

代到來，環球主要經濟體宏調政策亦同步出現分化及轉變，國際政經環境，科技競爭或重啟。



如上文所提及，今年內地經濟屬起伏之年，通脹重回投資者的視線中，ＣＰＩ在維持低位平

穩的同時，受政策壓制，ＰＰＩ將有機會大幅回落至負值狀態。「宏觀穩定、微觀差異」的狀態

延續，債務約束財政刺激力度，公債淨發行或達人民幣９至１０萬億。房地產債務風險或從海外

伸延回到內地。如上文提到，經濟增長速度平穩維持在５﹒５％區間，貨幣流動性仍將是平穩布

局。需要留意，減息、對衝性降準將陸續出臺，人行同步亦有可能開啟直購資產模式，緩解市場

上的資金成本水準，故此，政策上貨幣中性偏緊，實際上無礙利率下降的趨勢。



展望今年金融趨勢，內地利率下降周期將啟動。與此同時，調控樓市泡沫需要某程度上將擠

出樓市裡的資金，居民資產配置結構將改變，資金將有可能流向資本市場，內地股債在這輪資本

大潮中或能受惠。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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