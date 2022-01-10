《師傅教路－黃瑋傑》四環獲ＶＩＯＬ黃金微針獨家代理可看高一線

《師傅教路》四環醫藥（００４６０）宣布，旗下渼顏空間近日與韓國ＶＩＯＬ就

ＳＹＬＦＩＲＭ Ｘ（黃金微針）產品達成獨家代理協議，獲得該產品在中國大陸、香港及澳門

的獨家代理權，協議期限為自產品獲得當地註冊許可（包括但不限於中國國家藥品監督管理局的

批准）之日起十年。



＊可治療各個層級皮膚問題，新技術料有較大吸引力＊



據介紹，上述黃金微針產品是新一代黃金微針，可以治療從淺層到深層各個層級的皮膚問題

，治療用途包括面部及身體的緊致和提拉、妊娠紋、痤瘡疤痕、毛細血管擴張症、黃褐斑、色素

病變、血管病變、頭髮再生等多重功效，與目前上市的其他射頻微針類產品相比有較大優勢，

是世界上第一台雙波作用（連續波加脈衝波）的射頻微針儀器，且已獲得了美國食品藥品管理局

（ＦＤＡ）、韓國ＫＦＤＡ的認證。

中國射頻醫美設備市場正處於快速增長期，目前熱瑪吉、熱提拉、黃金微針項目對應的三類

產品佔據了射頻醫美器械市場主要份額，而中國國內黃金微針項目中，三款進口產品（以色列及

韓國為主）佔據了約７０％市場，而ＳＹＬＦＩＲＭ Ｘ所帶來的新技術迭代預期將會對中國醫

美機構和求美者帶來較大吸引力。



＊推進醫美及生物製藥雙輪驅動，布局五大研產銷平台＊



四環醫藥正全速推進「醫美及生物製藥雙輪驅動戰略」的整體戰略目標，提前布局和精心孵

化五大研產銷平台。其中，創新藥平台軒竹生物科技有望進入爆發期，創新驅動持續加碼，而專

注糖尿病及併發症全面解決方案的吉林惠升生物亦高速發展，核心產品進展迅速；仿製藥研發平

台亦持續推進產品培育速度。

醫美平台方面，集團旗下北京渼顏空間生物醫藥獨家代理多個重磅產品，包括韓國第一的肉

毒毒素產品「樂提葆」。原料藥平台方面，集團旗下吉林康通醫藥將發揮四環醫藥在化學仿製藥

全產業鏈優勢及「原料藥＋合同研發生產組織（ＣＤＭＯ）＋製劑」的一體化戰略，致力打造成

為醫藥中間體及原料藥、高端製劑領域的一體化ＣＤＭＯ領先企業。此外，集團旗下吉林四環澳

康藥業將在高質量現代中藥領域持續發力，去年上半年更獲得吉林省工業大麻唯一高含量大麻二

酚（ＣＢＤ）科研種植的資質。建議買入價１﹒５５元，目標１﹒７５元，止蝕位１﹒４５元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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