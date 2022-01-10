《金石為開－黃威》美聯儲全面轉鷹，加息預期大幅提前

《金石為開》上周公布的鷹派美聯儲會議紀要對市場衝擊巨大。美聯儲對通脹風險擔憂加大

，除了加快Ｔａｐｅｒ之外，提早加息也在紀要中被提及。市場快速修正加息預期，即使１２月

非農增長遠遜預期也未能阻止美債收益率上升，美國１０年期債息一周大漲２５個基點。非農令

美元在上周五（７日）大幅回落，全周累計微升；黃金震盪走低，累計下跌１﹒８％。



上周三（５日）公布的美聯儲１２月會議紀要顯示，美聯儲未來的貨幣政策方向進一步向鷹

派轉變。雖然官員們總體依然預期通脹率會在２０２２年隨著供需失衡減少而明顯減弱，但高通

脹的持續時間可能比他們之前評估的更長，通脹相關風險偏向上行。部分與會者指出，一旦通脹

繼續高於目標水平，就要調整購債速度，比目前預期的更快加息。



這份會議紀要讓市場相信美聯儲已經全面轉鷹，除了３月份完成Ｔａｐｅｒ之外，加息可能

也已經提上日程。上周美債收益率持續上漲，１０年期債息大漲２５個基點，升至１﹒７６％。

而ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示，市場預期３月份加息的概率已經超過７０％。



即使上周五公布的１２月非農報告表現不佳，也暫時未改變市場對貨幣政策的看法。１２月

非農增長僅１９﹒９萬人，遠不及市場預期的４０萬人，且為２０２１年１月來最小增幅。不過

失業率降至３﹒９％，繼續創２０２０年２月來新低，好於市場預期的４﹒１％。此外，１２月

薪同比增４﹒７％，環比增０﹒６％，均超出預期；勞動參與率則維持６１﹒９％，與預期持平

。數據反映出勞動力市場仍然偏緊，而非農就業增長很可能在後兩個月修正，因此這份報告並不

算非常糟糕。由於美聯儲對充分就業的定義模糊，在高通脹壓力下，當局確實可能繼續推進加息

。



對貨幣政策收緊的擔憂仍然是目前壓制金價的主要因素。由於市場預期的加息時間點大幅提

前，短線金價勢必承壓。日線指標已經全面由好轉淡，上周五金價反彈至保歷加通道中軌處遇阻

，後市可能進一步下探下軌，約為１７７５美元附近。



本周重點關注美國１２月核心通脹數據及零售銷售。



《六福金融分析師 黃威》（網址：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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