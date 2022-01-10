《缸邊隨筆－石鏡泉》加息之下無新事

《缸邊隨筆》終於、終於、終於美儲局要講加息了，這個加息有沒有新意思？沒有。百年來

，金融市場的加減息已然多次，太陽之下無新事，加息一開啟，諸事自然來，而「諸事」是大家

都知的情理之事，無未知。



２０２１年３月１０日和１１日，筆者有文：《標普還要跌３９％》和《美儲局累事》，講

的就是２０２１年至２０２２年的加息事。去年３月美１０年債息一度升逾１﹒７厘，但跟著美

儲局提升Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ Ｒａｔｅ至０﹒５％，使到存於美儲局的隔夜資金由

３０００多億美元，升至去年底的近２萬億美元，對美股構成個蓄水池，故美股是不易跌出災。

但只要筆者去年此兩文的情況出現，今年美股是可以跌舖勁，會否成災，要看美儲局會否因怕股

跌太多，而又ＱＥ了。



以下是該兩文的撮載，是歷史但亦可以是未來，此一如某君疑染上Ｏｍｉｃｒｏｎ，之後的

程序是，入竹篙灣２１日，定時檢疫，連續陰，出竹篙灣，有陽入醫院，有重症入ＩＣＵ，輕症

去亞博。對某君言會怎走是未知，但對醫務人員言，是鐵板釘釘的必然發展。



２０２１年３月１０日，《標普還要跌３９％》一文，提出：



美國有家資本管理公司莫特，日前（指２０２１年３月初）出了個報告，謂如１０年美債息

續升，標普５００（當時約４０００點）還可能要跌３９％。



莫特資本管理公司的報告謂：



美１０年國債和兩年國債息差，與標普５００走勢是呈負相關走勢。



美１０年國債和兩年國債息差，在過去３０年，有這樣的一個周期：當經濟進入或接近衰退

，１０年╱２年的息差會趨零；當衰退過去，息差就會擴大。１０年╱２年的息差在２﹒６％至

２﹒８％見頂，在－０﹒５％至０％間見底。



當１０年╱２年的息差下跌，美標普５００就升，當１０年╱２年的息差升，美標普５００

就會下跌。



如１０年美債息續升，則標普５００指數將要下跌，莫特資本管理計了條數，假設未來１２

個月標普５００指數的收益為１７６﹒５５美元，而美１０年債息不升，則標普５００的理論價

為３６０３點，較現水平下跌４﹒８％左右。



但如利率續升，而標普５００指數１２個月的市盈率仍要保持市盈率在１５﹒４倍的歷史平

均值時（今時標普５００的ＰＥ是１８﹒２左右），標普５００指數便要降至２７１８點，即要

跌３９％，這與２０００年和２００８年標普回落的幅度相若。



在２０２１年３月１１日《美儲局累事》一文中，筆者提出：



＊美聯儲保就業不加息壓通脹＊



２０２１年３月，美經濟增長好，應是通脹會臨，但美聯儲局會否於此刻加息來壓通脹？

ＢｏｆＡ謂不會，因為美聯儲局今時的關注點（已講過多次）是就業，亦會容許通脹率高於以前

所定的２％上限一段時期。



這個「一段時期」是可以為市場帶來擔憂與恐懼，恐懼一旦失控就會控制不來，看美１０年

債息。ＢｏｆＡ的技術策略師Ｃｉａｎａ謂５０天、１００天、２００天的平均線已組成個上升

正排列，從技術走勢言，這是個難停步的上升格。



Ｃｉａｎａ亦謂按此步伐，美３０年債息會於２０２１年８月至２０２２年１月間，升至

２﹒２４至２﹒４９％。



今時美１０年債息是否衝２厘了？真要服ＢｏｆＡ的高手。



ＢｏｆＡ謂今時沽債之局，似１９８７年４月的沽債，再引發８７股災。劇情如下：



（１）經過８７年之前兩年的寬鬆後，通脹開始上升，市場又預期就業情況會續升（類似今

時情況）；



（２）美聯儲局被逼於８７年初加息，因為美通脹由２﹒８％升至４﹒７％。而美聯邦基金

利率便由６％升至９﹒７５％。



今時又如何？



美聯邦基金利率已經是低無可低，又不可能行負利率（無得負利率，一負，外資便沽債走人

，美元會跌到隻狗），如今通脹率已升了，是美聯邦基金利率要升，已是必然之事，問題是哪個

燎原的火種，ＢｏｆＡ認為有兩個：



（１）２０２１年美政府會發債２﹒５萬億，但美聯儲局的購債計劃只會購９，６００億，

短欠了那逾萬億之數，由誰出？海外資金？美國國內市場？諗起都要驚，點冚！



（２）美國的按揭證券市場是個計時炸彈，２００８年的雷曼爆破就是有按揭證券的手影。

由於近年息低，不少按揭者就延長平均１﹒４年的還款期（即今時可以每月供少），這等同使這

個７﹒５萬億的按揭證券市場，造多了等值１萬億的１０年期美債。這個１萬億，再加上政府發

行的２﹒５萬億債，而美聯儲局只買９６００億債時，點冚。



ＢｏｆＡ認為，如依１９８７年的本子，美債息在未來一至兩個月會有所回下，然後１０年

債息會在今年內急爬升上２％至２﹒５％，結果？



１９８７年《經濟日報》未成立，但就在１９８７年１０月６日，有批圖表發燒友，共同檢

視長實（０１１１３）、滙豐（００００５）、太古（０００１９），當時的三隻大藍籌的電腦

印圖，圖印出，三人齊聲話：沽。１０月１９日環球股災，史稱黑色星期一（Ｂｌａｃｋ

Ｍｏｎｄａｙ）。



１９８７年的歷史，是否就是２０２２年的未來，走著瞧。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

