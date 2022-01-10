【香港政情】林鄭月娥上午與新任解放軍駐港部隊司令員彭京堂會面

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日上午在禮賓府與駐港解放軍司令員彭京

堂會面，她歡迎彭京堂來港履新。行政長官辦公室主任陳國基亦有出席。

林鄭月娥表示，駐港部隊作為國家主權的象徵，一直嚴格按照《基本法》、《中華人民共和

國香港特別行政區駐軍法》和相關法例在香港特區履行職務，紀律嚴明、守法循規，是保障特區

長期繁榮穩定的堅實後盾。

她續指，駐港部隊多年來致力深化與香港社會的溝通交流，積極參與社區公益活動，並且不

時組織不同活動，包括軍營開放、青少年軍事夏令營、大學生軍事生活體驗營等，加深香港各界

對國防和軍隊的了解，深得廣大市民的尊重和愛戴。

林鄭月娥相信駐港部隊在彭京堂少將領導下，將繼續秉持其優良傳統，對特區作出貢獻，並

與特區政府攜手維護國家主權、安全和發展利益，保持特區長期繁榮穩定。

解放軍駐港部隊新聞發言人吳韜昨（９日）公布，中央軍委主席習近平近日簽署命令，任命

武警部隊副參謀長彭京堂為駐香港部隊司令員，接替２０１９年４月公布上任的原司令員陳道祥

。據央視網報道，彭京堂曾任武警新疆總參謀長。（ｃｌ）

