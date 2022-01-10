【香港政情】立法會推出全新設計網站

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會秘書處公布，立法會今日推出全新面貌的網站

（ｗｗｗ﹒ｌｅｇｃｏ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ），方便公眾更緊貼立法會事務和議員的最新動態。

換上新裝的立法會網站將資料重新整理，並新增多個一目了然的選單，公眾可即時查閱立法

會的各類重要資訊。秘書處亦改善了上載內容的流程，大大加快網頁更新速度，讓公眾更快取得

議會的第一手資訊。（ｃｌ）

