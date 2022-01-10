【企業盈警】巨濤海洋石油（３３０３）料去年度最差情況純利歸零

《經濟通通訊社１０日專訊》巨濤海洋石油（０３３０３）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度純利介乎０至４０００萬元人民幣，比２０２０年度純利約１﹒４７億元下跌介乎
７２﹒７９％至１００％。
該集團指，純利下跌主因珠海場地正在進行的部分項目因進度落後、成本大幅增加等原因而
錄得較大額虧損，從而將對全年業績產生影響。
該集團將適時公布業績。（ｗｈ）
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