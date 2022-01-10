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10/01/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨買入３９億人幣，買騰訊沽吉利

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上周五（７日）周五（７日）恒指高開２４６點，報
２３３１８點。最高升４２４點報２３４９７點，最低升８９點報２３１６２點。恒指收報
２３４９３點，升４２０點或１﹒８２％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３９億元人民幣，增加９﹒６％。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依
次是吉利汽車（００１７５）、華潤電力（００８３６）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１４７２﹒６６億元增加９﹒５％。其中港股通成交３１４﹒２億元，佔總成交
２１﹒３％。

＊花旗維持騰訊買入，目標７０３元＊

　　花旗發表研究報告指，參加了騰訊的２０２２年虛擬微信公開課Ｐｒｏ，當中了解了更多有
關小程序、微信及微信支付的發展。儘管在宏觀疲軟和對廣告定向的監管趨嚴的情況下，騰訊無
法避免縮減廣告預算，但該行認為，整體基本面保持不變，尤其是隨著微信功能的不斷增強和內
容生態系統的整合。
　　花旗指，通過持續投資於產品創新，主動重新定位其投資組合，相信騰訊將在經濟回暖時穩
穩崛起。該行維持「買入」評級，目標價７０３元。
　　騰訊控股升１﹒３７％報４４３元，北水淨買入７﹒８億元；中國移動升１﹒１２％報
４９﹒７元，北水淨買入３﹒８億元；美團升０﹒８９％報２０４元，北水淨買入３﹒６億元。
　　吉利汽車跌２﹒３１％報１９﹒４４元，北水淨賣出４億元；華潤電力跌６﹒０２％報
２０﹒３元，北水淨賣出３﹒２億元；舜宇光學科技跌４﹒７１％報２２２﹒４元，北水淨賣出
２﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　７﹒８３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　３﹒７７
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒６０
　　中國中藥　　　（００５７０）　　　　　　２﹒５４
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　２﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－３﹒９８
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　－３﹒１９
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒１２
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　－１﹒０８
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－０﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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