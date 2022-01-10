《日入而息》傳萬科與世茂洽資產處置，密切接觸者檢疫期縮減

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據報廣東政府召集房企開會，為併購房企項目「搭路」；報道指世茂（００８１３）擬轉售內地

所有項目，國資或成首批買家

傳萬科（０２２０２）與世茂（００８１３）洽談資產處置

傳恒大集團退租深圳總部大樓，將總部搬回廣州

據報騰訊（００７００）擬收購小米遊戲手機商黑鯊，邁元宇宙關鍵一步；騰訊雲與印尼遊戲串

流平台ＧＯＸ簽合作備忘錄

Ｏｍｉｃｒｏｎ本地密切接觸者檢疫期減至１４日

本港今日新增２４宗確診，５宗本地個案１宗源頭不明

梁君彥稱赴生日宴議員用假期居家隔離，目標周三開會

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收２５３點報２３７４６，科指升１２１點報５６２５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

內房抗病毒股拉升，滬綜指收升０﹒３９％止四連跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英鎊可能續反彈，但不建議高追

歐元最新報１﹒１３２６╱２８，日圓最新報１１５﹒６２╱６４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳阿里系匯通達擬香港上市，計劃集資最多７８億元

據報騰訊（００７００）擬收購小米遊戲手機商黑鯊，邁元宇宙關鍵一步；騰訊雲與印尼遊戲串

流平台ＧＯＸ簽合作備忘錄

富盈環球（０１６２０）就大灣區潛在旅遊業務合作訂諒解備忘錄

申洲國際（０２３１３）疫情防範區工廠復產

凱萊英（０６８２１）５高層累沽近１４萬Ａ股

中天順聯（００９９４）關連公司董事為其妥善履行還款作擔保

百慕達法院批准卜蜂國際（０００４３）私有化計劃

百心安（０２１８５）上海新廠建設完成，生產場地投產

匯豐投資管理推出可持續多元資產入息基金；匯豐推出人民幣綠色零售存款證，固定票面年息率

１﹒９８％；匯豐推新一批人幣綠色零售存款證，成功購買ＥＳＧ產品即代客植樹

東亞中國因違反信用信息採集規定被罰款１６７４萬元人民幣

裕元集團（００５５１）去年綜合經營收益按年升１﹒０４％

寶勝國際（０３８１３）去年綜合經營收益淨額按年跌８﹒８％

中生製藥（０１１７７）治療糖尿病藥物獲藥監局頒發藥品註冊證書

天任集團（０１４２９）張傑鴻辭任行政總裁，梁榮海接任

聯交所對順誠控股（００５３１）及其副主席劉宜美採取紀律行動

Ｋ２ Ｆ＆Ｂ（０２１０８）２７６０萬元收購新加坡物業開設食肆

艾德韋宣（０９９１９）以戰略投資方式入股為快科技集團

中國水務（００８５５）與安陸資本投資合作於安陸市建設管道直飲水供應系統

石藥集團（０１０９３）旗下唑來膦酸注射液獲內地藥品註冊批件

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳萬科（０２２０２）與世茂（００８１３）洽談資產處置

中國電力（０２３８０）旗下馬鋼集團重卡換電站正式投運

中國恒天立信（００６４１）交還紹興地塊，退款約４０２６萬元人民幣

中廣核新能源（０１８１１）去年發電量增３１﹒４％

康寧醫院（０２１２０）最高４３７３萬元人民幣購浙江樂清邦爾醫院

華虹半導體（０１３４７）晶圓廠短時停電，料不明顯影響業績

中電信（００７２８）夥國家開發投資集團等成立資管公司，註冊資本１億元人民幣

東陽光藥（０１５５８）旗下用於治療高血壓等的產品獲准於內地上市

國銀租賃（０１６０６）訂融資租賃合同，出租山東水庫及配套資產；斥１０億人幣購買湖北省

鐵路運輸設施設備

中糧家佳康（０１６１０）去年生豬出欄量按年增６８％

保利置業（００１１９）去年合約銷售額按年升８﹒６％

據報匯控（００００５）為受美國制裁中資企業股東託管股份

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

龍光集團（０３３８０）去年合約銷售額增１６﹒２％

四環醫藥（００４６０）旗下醫用皮膚護理凝膠及修復凝膠獲註冊證

江南集團（０１３６６）訂２億人幣融資租賃，利息１７３６萬元人民幣

新東方（０９９０１）俞敏洪稱去年辭退６萬員工，退學費等花費近２００億元人民幣

龍湖集團（００９６０）去年合同銷售按年升４２﹒７％

富通科技（００４６５）認購本金為３５００元人民幣理財產品

恒大集團（０３３３３）退租深圳總部大樓，將總部搬回廣州

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

伊朗外長本周末前訪問中國，討論兩國２５年戰略協議

民航局表示今年力爭旅客運輸量５﹒７億人次，扭虧增盈

北京金融法院表示受理涉證券類侵權訴訟佔民商事案五成

深圳前海巨漳私募兩實控人一死一重傷，公司業務全停

尚福林稱推動香港及澳門保持長期穩定繁榮

人行開展１００億逆回購操作，淨投放１００億元

習近平稱反對任何勢力破壞哈薩克穩定願提供必要支持

上海智能網聯汽車網絡安全產業協同創新中心成立

合成生物學領域在金融市場上受到青睞

寧德時代未來能源研究院正式入駐上海閔行區

浦發銀行未來５年為浦東新區內企業提供千億信貸支持

胡潤首份民企可持續發展榜，伊利華為碧桂園居前三

據報萬達地產再調整架構，四大區域合並為兩大區域

機構料上月社融、人幣貸增量均按月回落，Ｍ２升幅擴

統計指今年首季新增地方債發行規模逾７０００億元人民幣

國開行表示去年發放７００億元專項貸款支持科技創新

浦發銀行獲批成立浦銀理財，註冊資本５０億元人民幣

回應斯里蘭卡提債務重組，中方表示續提供力所能及幫助

瑞銀表示房企還債高峰將至，除非政策放鬆否則違約持續

日媒表示美日擬建高端技術出口管制跨國機制，針對中國

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒４％，台積電１２月銷售額同比增３２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

林鄭稱中央制定國安法、完善選舉制度強化本港優勢

林鄭月娥上午與新任解放軍駐港部隊司令員彭京堂會面

立法會推出全新設計網站

許正宇稱正研究發展碳交易中心，透過發行綠債促進市場發展

金融壹賬通與成方金信簽署戰略合作協議

余偉文稱氣候變化對金融機構產生影響，各國央行支持可持續發展

二手樓周末成交增，代理指疫情增加議價空間

港銀搶按揭，傳「綠色按揭」優惠擴至二手

彭博經濟研究調低今年香港經濟增長預測至２％

深股通額度全日用近４３億元，外資連續兩日流入；滬股通額度全日用近４７億元，陸股通流入

近４８億元

工總就財政預算案提交意見書，冀增撥資源推動工業及創科發展

港大經管學院於ＵＴＤ研究排名亞洲第一

香港科技探索表示去年訂單總商品交易按年升１０％至６５﹒７億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

報道指世茂（００８１３）擬轉售內地所有項目，國資或成首

批買家

據報廣東政府召集房企開會，為併購房企項目「搭路」

標普表示近期發債窗口重啟料無法惠及大多數內地開發商

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港今日新增２４宗確診，５宗本地個案１宗源頭不明

Ｏｍｉｃｒｏｎ本地密切接觸者檢疫期減至１４日

３香港向於檢疫中心的客戶送免費３００ＧＢ本地數據

Ｎｏｗ新聞台澄清沒有報道教局宣布提早放農曆年假

人大代表馬豪輝稱與太太曾與４３歲初確女子食飯

傳消防處上周舉行百人聚餐，局方強調嚴守防疫規例

塞浦路斯現Ｄｅｌｔａ與Ｏｍｉｃｒｏｎ合體

天津爆疫，北京建議京津通勤者居家辦公市民在京過年

天津變種新冠病例增至４０例，全員檢測嚴控進京通道

宏利表示批出近８００宗與新冠肺炎疫情相關索償申請

家庭醫生朱偉星承認出席百人宴無掃安心出行

屯門愛琴海岸８座等三幢大廈完成圍封強檢，無人確診

律師會會長陳澤銘曾短暫逗留生日宴，就事件致歉

恒生（０００１１）北角分行今天恢復營業

招商永隆銀行因應疫情明日起調整營業時間

政府禁晚市堂食兩周，張宇人促請當局資助飲食業

有線寬頻澄清４３歲初確女患者非集團員工

洪為民派對賓客名單增至２１４人，其中１０４人送檢

林鄭勒令離營官員須用假期在家隔離，署任安排續生效

梁君彥稱赴生日宴議員用假期居家隔離，目標周三開會

河南安陽Ｏｍｉｃｒｏｎ病例與天津津南屬同一傳播鏈

深圳再增１人確診，汽車站停業，貨運員工隔天一檢

演出業協會表示過百演唱會受影響，損失門票收入２億

袁國勇倡隔離人士在竹篙灣檢疫１４天後可戴手環回家

許樹昌稱若風險升，應延長學校新年假公務員在家工作

調查指逾七成人認為應停課及非前線員工在家工作兩周

青衣華逸酒店下月起增加１５０個外傭檢疫房間

港府籌備本月底再增設兩間社區疫苗接種中心

港鐵（０００６６）員工須２月２３日前打首針，否則不可進

公司

聶德權稱明日起接種中心即日籌只限長者

變種病毒密切接觸者檢疫期縮短，醫生憂在家隔離風險

陳家珮曾現身生日宴，傾向出席周三大會

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

