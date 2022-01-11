【大行報告】大行預測京東集團第四季業績，一文盡掌握！

《經濟通通訊社１１日專訊》京東集團（０９６１８）將公布２０２１年第四季的業績，多

家大行發表研究報告作出預測，分析普遍估計其第四季收入將增長２１％－２２％，主要受消費

環境疲弱及國內新冠疫情復燃所影響。當中，摩根士丹利、富瑞及高盛料其收入增長２２％、

２１％及２２％，中金則估計非通用會計準則盈利按年升７％。

另外，大行亦有提及京東物流（０２６１８）有望於第四季達收支平衡，甚至扭虧為盈，又

指其強勁的供應鏈業務模型可為京東集團帶來可持續的增長。

多家大行有提及京東集團成為中國中央電視台春節聯歡晚會的獨家合作夥伴，普遍認為京東

將從中獲得更多用戶增長，以及品牌的曝光率。

部份大行於績前下調其目標價，當中高盛將其港股目標價由４７７港元下調５﹒０３％至

４５３港元，又將其美股目標價由１２３美元下調４﹒８８％至１１７美元；匯證將其目標價由

１１０美元下調至１００美元，惟亦有大行表示京東現時估值吸引。（ｃｗ）



表列大行對京東集團美股的最新目標價及評級：

大行 目標價（美元） 評級 分析重點

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高盛 １２３→１１７ 確信買入 料第四季度收入增２０％

匯證 １１０→１００ 買入 來自社區團購虧損料少於預期

富瑞 １２２ 買入 強勁供應鏈業務模型將可貢獻可持續增長

摩根士丹利 ９８ 增持 料京東物流可於第四季達收支平衡

中金 ９４ 優於大市 料第四季經調整盈利升７％

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美股兌港股＝１股兌２股



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