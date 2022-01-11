《缸邊隨筆－石鏡泉》斬「柴」也可發達

《缸邊隨筆》都２０２２年了，有哪家會買柴燒，斬柴竟也可發達？是，但此「柴」是「

Ｗｏｏｄ」

；斬，是沽空。沽空「女巴菲特」Ｗｏｏｄ的基金Ａｒｋ，就可以不發達也有餐晏。



不廢話。



由２０２２年初至今，Ｗｏｏｄ的Ａｒｋ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ跌逾１１％；由

２０２１年１月至今，Ａｒｋ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ跌逾５０％。Ｗｏｏｄ的Ａｒｋ

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ，專投資於所謂「顛覆式創新」企業，所謂「顛覆式創新」就

是滅了舊的，迎來新的。例如滅了傳統的士司機，迎來了Ｕｂｅｒ；滅了小餐館、小超市、迎來

了外賣；滅了書本、書店，迎來了網文。



由於是把舊經濟打爛，搶了舊經濟的市場，所以這種「顛覆式創新」者會快速發達。所以

２０２０年，「顛覆」得厲害時，Ｗｏｏｄ的Ａｒｋ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ，重倉特

斯拉（ＴＳＬＡ﹒ＵＳ），基金價於當年就大升逾１５０％。但到２０２１年，這類顛覆性基金

便逐漸走下神壇，全年虧損逾２３％。



據ＣＮＢＣ總計Ａｒｋ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ基金所持有的４３隻股票中，有３６隻較近

一年高位下跌了４０％以上。



＊特斯拉似見雙頂＊



頑強的特斯拉，似見出雙頂，而大家開會常用的Ｚｏｏｍ（ＺＭ﹒ＵＳ）是自高位跌去逾三

分之二。



「顛覆者」可有想過，應在以後永佔車市重位的特斯拉，要見出雙頂？是因為「老細」要交

稅沽股所致？而大家可以一直沿用的Ｚｏｏｍ，不是可省你腳力和交通費，是大利好，但為甚麼

也如斯不濟。



反之有隻沽空Ａｒｋ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ的ＥＴＦ，Ｔｕｔｔｌｅ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｓｈｏｒｔ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ，可戲稱為「斬柴佬基金」，就

在今年以來升近倍。主管這隻「斬柴佬基金」的Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｗｅｉｓｓ謂，Ａｒｋ

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ仍有得跌，原因？跟你身家有關，吊你胃口，明續。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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