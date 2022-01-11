中國有贊（０８０８３）折讓１９％配股，淨籌３﹒１億元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國有贊（０８０８３）通過配售代理富瑞金融，擬發行約
８﹒１１億股，佔擴大股本４﹒４９％，每股發行價０﹒３８５元，比上日收市價折讓約
１８﹒９５％，集資淨額約３﹒０９億元，擬用於系統升級、產品開發及營銷開支，潛在戰略投
資及收購，以及一般營運資金。（ｍｈ）
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