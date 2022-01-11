《專家之言－李偉傑》資金流向低估值股份，持續與否還看行業憧憬

《專家之言》雖然本港疫情持續反彈，但短線無阻市場投資情緒再度轉趨活躍，見近期相當

低殘板塊在未見有特別利好消息下，可短時間帶來１０％至１５％反彈升幅，近期先以中藥股板

塊先行，隨後基建、建築材料、互聯網醫藥、Ｓａａｓ科技板塊，相繼出現大成交反彈勢頭，反

彈幅度及容易度比較上月更加容易出現，但相反早前狂炒的新能源及汽車股繼續呈現深度調整格

局及整固狀態，反映有可能新一個季度資金重新配置，帶來的板塊上輪動速度加快，但就算以相

同板塊例如手機設備股份，強勢的踏入２０２２年持續下滑，但過往處於５２周低位的相關股份

近期反而見資金流入炒作，暫時新一個季度方向水向低流，流向低估值，股價低的股份身上，但

當然這個股價低是必有因，可能相關股份過去一年由盈轉虧，或者一直未有盈利，這樣就需要行

業憧憬理想或政策扶持，才有資金再正式重新湧入，現時只可以視為超賣後反彈，但若果估值低

即是本身企業持續有盈利ＰＥ低股息率高，早前跟隨大市下滑的板塊，這個博反彈就將會較為實

淨，持貨耐性亦都可以較強。



＊恒指見理想反彈突破２０天線，暫可先觀望５０天線＊



另外恒指近期表現亦逐步見理想反彈，２０天線在去年１１月中開始持續為港股帶來壓力，

上周有三次一度突破，而在上周五（７日）第四次突破後成功企穩當天２０天移動平均線

２３２９１點收市，在港股超賣後反彈，暫時可以先觀望５０天移動平均線２４０８８點，短線

防守位在２３２００點水平，重要的支持位繼續放在２２５００點。《財經評論員 李偉傑》（

筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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