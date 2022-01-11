【重新出發】科技股無懼債息升兼大行睇淡？阿里短期走勢竟最好？

《經濟通通訊社記者梁凱菱１１日報道》隔晚美股走勢相當波動，納斯達克綜合指數急挫

２﹒７％後倒升，惟今早則見多間大行異口同聲下調多隻龍頭科技股的目標價。在美國十年期債

息升至兩年高位，以及內地監管政策陰霾未散下，本港科技股仍有運行嗎？觀乎一眾龍頭科技股

表現，原來阿里巴巴短線買入夠值博率？



＊債息上升對股份影響，還看公司有無盈利！＊



市場對美國貨幣政策趨鷹的呼聲愈來愈高，繼高盛上日預計聯儲局今年加息４次後，摩根大

通行政總裁戴蒙更預料，美國今年有可能加息超過４次。美國短債息上揚，兩年期債息隔晚抽高

２８３點子至近０﹒９厘，而指標的十年期債息則一度高見１﹒８０８厘，創近兩年新高。單看

十年期債息，升破前高位１﹒７７６厘後，下一個阻力位約為１﹒９５厘。

傳統上，債息抽升削弱增長股如科技股的吸引力。輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊

社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表示，債息上升對科技股的影響要視乎

科技股有沒有盈利，未有盈利，且負債高企的科技股，較受債息上升影響。



＊六科企被多間大行╱券商削目標價＊



除了債息上升，以及大家已知的監管陰霾外，今早見多間大行╱券商合力調低對多隻龍頭科

技股的目標價。（詳情請見下表）



多間大行╱券商下調龍頭科技股的目標價

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股份 （代號） 大行╱券商 目標價變動 （元） 評級變動

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騰訊控股 （００７００） 中銀國際 ６９０﹒００→６５２﹒００ 維持買入

法巴 ５７５﹒００→５６０﹒００ 維持跑贏大市

小米集團 （０１８１０） 大華繼顯 首予２１﹒８０ 首予買入

美團 （０３６９０） 瑞信 ３１１﹒００→２９０﹒００ 維持跑贏大市

京東集團 （０９６１８） 高盛 ４７７﹒００→４５３﹒００ 維持買入

匯證 ４２９﹒００→３９０﹒００ 維持買入

嗶哩嗶哩 （０９６２６） 瑞信 ７９１﹒００→６６３﹒００ 維持跑贏大市

阿里巴巴 （０９９８８） 德銀 １９６﹒００→１８６﹒００ 維持買入

瑞信 １８２﹒００→１７５﹒００ 維持跑贏大市

大華繼顯 １７３﹒００→１６７﹒００ 維持買入

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其中，嗶哩嗶哩（０９６２６）的目標價被調低幅度最大，達１６％；京東集團

（０９６１８）被兩大行下調目標價的幅度亦不小，分別達５％及９％。



＊阿里短期走勢最好，咩位買入夠值博率？＊



不過，眾大行╱券商的威力並不大，騰訊（００７００）、京東集團及Ｂ站日中均未錄得跌

幅，後者更一度走高逾４％，高見３２０元，進一步貼近１０天線（約３２３元）。除小米及阿

里巴巴外，其餘３隻半日均揚約２％。當中，持續虧損的美團更貢獻恒指２８點升幅。事實上，

科技股為早上帶動恒指由跌轉升的功臣，科指半日收高０﹒５１％，跑贏恒指的０﹒３７％升幅

。

負面因素下未跌反升，可以留意嗎？據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至半日收市，阿里巴

巴為科技股中，資金淨主動買入最多的股份，規模近１﹒９億元。除了是資金淨主動買入規模最

多外，阿里巴巴的淨掃貨規模佔成交金額比率高達１０％，亦是上述股份中最高；不單反映淨掃

貨規模不容忽視，也意味市場早市買入阿里巴巴最積極。

筆者上周四（６日）已在《ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘》分析阿里巴巴的短中期形勢，稱其

短期形勢顯著向好。觀乎最新日線圖形勢，雖然阿里巴巴近日在片中提及的阻力位１２６﹒７元

爭持，惟短期形勢未改，仍然顯著向好，中線形勢更有望轉為向好。

黃師傅今早亦表示，阿里巴巴為ＡＴＭＪ中最「買得落」。他以９天ＲＳＩ分析，阿里巴巴

的最高，達６０；騰訊、京東的均在５０水平、美團更只在４１左右，故欲短線買入的話，應選

擇阿里巴巴。以支持位看１０天、２０天線（約１１７－１１９元），阻力位看５０天線（約

１３２元）計算，認為在１月６日至７日之間的上升裂口底部（約１２１元）短線買入夠值博率

！

