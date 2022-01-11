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即市新聞

11/01/2022 17:04

《盤後部署》阿里反彈力弱拖低大市，恒指技術上仍可重上兩萬四

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港股全日窄幅上落，低開６７點報２３６７８，曾經倒升
１１３點，中午高收８７點報２３８３３。不過，午後走勢轉差，曾回跌１４８點，尾段跌幅收
窄。
　　ＡＴＭ個別發展，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）全日上落不大，分別升
１﹒５％及０﹒６８％，報４６０元及２０８元；阿里巴巴（０９９８８）股價全日乏力，跌幅
一度擴至２％，收市跌１﹒５７％，報１２５﹒６元，拖累恒指轉跌。潤啤（００２９１）為全
日表現最差藍籌，收市跌３﹒７７％，報５６﹒１５元。藥明生物（０２２６９）繼續反彈，收
市升５﹒９９％，報８７﹒６５元，連續第４個交易日上升，並為全日表現最佳藍籌，反而石藥
（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）今天回軟，收市跌０﹒７５％及１﹒６１％，報
９﹒２５元及６﹒１１元。
　　恒指低收７點報２３７３９，主板成交１２９６﹒２４億元。國企指數報８３６９，升３點
或升０﹒０４％。恒生科技指數報５６１９，跌５點或跌０﹒１０％。
　　Ａ股亦回軟，上證綜合指數報３５６７，跌２６點或跌０﹒７３％，成交４４１３﹒０１億
元人民幣。深證成份指數報１４２２３，跌１８３點或跌１﹒２７％，成交２８６４﹒８７億元
人民幣。

＊龍源電力尚未到吸納時機＊

　　大市方面，成交額較上日少９１﹒２２億元，資金淨流入亦大幅減少７０﹒８３億元。缺乏
資金帶動，加上隔晚美股中概股普跌，相信稍為影響投資氣氛，但港股今天未見大幅震盪，而從
日線圖看，１０天線已升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距未有大幅收窄，技術上仍有機會重上
２４０００點關口。
　　個股方面，據《路透社》最新報道，印尼已放行１４艘運煤船離港，似有意放寬出口禁令，
電力股早段反彈，當中龍源電力曾升１﹒２３％，惟最終倒跌收場。《經濟通ＨＶ２報價系統》
顯示，今天大戶沽貨比率高達６６％，錄得１４２９萬資金淨流出。從日線圖看，股價仍處多條
平均線之下，１０天平均線仍未有向上行的跡象，ＭＡＣＤ熊差距仍相當闊，技術上未見轉好，
配合今天的資金流向未改善的情況，龍源電力尚未到吸納時機。（ｅｒ）

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