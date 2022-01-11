《盤後部署》阿里反彈力弱拖低大市，恒指技術上仍可重上兩萬四

《經濟通通訊社１１日專訊》港股全日窄幅上落，低開６７點報２３６７８，曾經倒升

１１３點，中午高收８７點報２３８３３。不過，午後走勢轉差，曾回跌１４８點，尾段跌幅收

窄。

ＡＴＭ個別發展，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）全日上落不大，分別升

１﹒５％及０﹒６８％，報４６０元及２０８元；阿里巴巴（０９９８８）股價全日乏力，跌幅

一度擴至２％，收市跌１﹒５７％，報１２５﹒６元，拖累恒指轉跌。潤啤（００２９１）為全

日表現最差藍籌，收市跌３﹒７７％，報５６﹒１５元。藥明生物（０２２６９）繼續反彈，收

市升５﹒９９％，報８７﹒６５元，連續第４個交易日上升，並為全日表現最佳藍籌，反而石藥

（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）今天回軟，收市跌０﹒７５％及１﹒６１％，報

９﹒２５元及６﹒１１元。

恒指低收７點報２３７３９，主板成交１２９６﹒２４億元。國企指數報８３６９，升３點

或升０﹒０４％。恒生科技指數報５６１９，跌５點或跌０﹒１０％。

Ａ股亦回軟，上證綜合指數報３５６７，跌２６點或跌０﹒７３％，成交４４１３﹒０１億

元人民幣。深證成份指數報１４２２３，跌１８３點或跌１﹒２７％，成交２８６４﹒８７億元

人民幣。



＊龍源電力尚未到吸納時機＊



大市方面，成交額較上日少９１﹒２２億元，資金淨流入亦大幅減少７０﹒８３億元。缺乏

資金帶動，加上隔晚美股中概股普跌，相信稍為影響投資氣氛，但港股今天未見大幅震盪，而從

日線圖看，１０天線已升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距未有大幅收窄，技術上仍有機會重上

２４０００點關口。

個股方面，據《路透社》最新報道，印尼已放行１４艘運煤船離港，似有意放寬出口禁令，

電力股早段反彈，當中龍源電力曾升１﹒２３％，惟最終倒跌收場。《經濟通ＨＶ２報價系統》

顯示，今天大戶沽貨比率高達６６％，錄得１４２９萬資金淨流出。從日線圖看，股價仍處多條

平均線之下，１０天平均線仍未有向上行的跡象，ＭＡＣＤ熊差距仍相當闊，技術上未見轉好，

配合今天的資金流向未改善的情況，龍源電力尚未到吸納時機。（ｅｒ）

