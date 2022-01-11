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11/01/2022 08:13

【國際要聞】北韓今年第二度試射疑似彈道導彈

　　《經濟通通訊社１１日專訊》南韓聯合參謀本部消息，北韓今晨再向朝鮮半島東部海域發射
不明飛行物，疑似彈道導彈，是今年不到兩周內的第２次。
　　參謀本部表示正分析飛行器的射程、高度等參數。日本海上保安廳亦指，北韓可能發射一枚
彈道導彈。北韓曾於本月５日，從慈江道地區向東部海域發射一枚彈道導彈，並宣稱是成功試射
高超音速導彈。（ｊｆ）

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