《台股攻略－黃振宇》金融股業績造好，台股靠穩１８２００點關口

《台股攻略》台股加權指數今日（１１日）升２７點，以１８２６７點開市，受電子股回吐

影響，曾一度跌逾百點，其後金融板塊支撐大市，加上台積電止跌回穩，指數收在

１８２８８﹒２１點，升４８﹒８３點，成交金額為３０２７﹒７３億元（新台幣．下同），三

大法人淨賣出５﹒１１億元。

台積電去年總收入衝破１﹒５兆元，股價先跌後升，高收６５１元，升１﹒２％；聯發科昨

日（１０日）公布去年１２月合併總收入為４６２億元，是史上第三高，惟今日股價受壓，收

１０８０元，跌１﹒４％；國巨則跌３﹒５％、矽力－ＫＹ跌逾５％。１５間金控公布去年獲利

數據，合計賺５８０６億元，消息刺激金融板塊造好，高雄銀漲停，台中銀、開發金均升逾５％

，富邦金、國泰金、中信金、王道銀行、臺企銀、聯邦銀、合庫金、兆豐金均升２％－５％。元

宇宙及ＮＦＴ概念熱潮有減退跡象，其中遊戲類股的網龍、歐買尬、辣椒、大宇資均跌停；元宇

宙概念股的宏達電跌停、亞信跌逾８％。精密連接器設計開發商宏致證實有５名員工確診，但公

司強調確診員工所在地為總部大樓，而非主要廠區，對營業額影響僅約２％。去年全球大宗商品

大漲，包括玉米、黃豆價格分別上漲１００％及６０％，主要飼料生產商的卜蜂去年調升飼料價

格約３％－４％，其董事長表示集團產品價格升幅不足以反映原料升幅。

美聯儲表示增加加息次數，以及受台灣疫情升溫影響，台股升幅明顯受壓，投資者可保留資

金，建議趁低分段吸納與科技相關的半導體、電動車等板塊，亦可多留意受惠加息周期的金融股

份。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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