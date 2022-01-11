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即市新聞

11/01/2022 09:01

【虛幣世界】比特幣再次跌穿四萬關後反彈，聯儲放鷹影響情緒

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１１日報道》隔晚加密貨幣市場再次回吐，其中比特幣曾跌穿四
萬美元，之後有買盤承托反彈，投資者情緒主要受到聯儲局放鷹影響，其中預計今年三月加息以
及加快縮表，都拖累環球股市及加密貨幣信心，預計可能一月仍需要消化相關消息，比特幣關鍵
位置還看四萬美元位置，假如跌穿就可能回至二萬五美元水平。
　　加密交易數據公司　Ｋａｉｋｏ昨日表示，聯儲局收緊流動性預計將對股票和加密貨幣等風
險資產產生負面影響，因為它們的吸引力不如避險債券，而美聯儲　１２　月的會議對全球金融
市場產生了強烈影響，交易員對貨幣緊縮的前景反應迅速，在波動期間，比特幣表現非常像風險
資產。
　　虛擬貨幣價格下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報４１７２８﹒８４元（美元．下同），
跌０﹒２２％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３０６７﹒６９元，跌０﹒４９％；艾達幣
報１﹒１３元，升１﹒０７％；瑞波幣報０﹒７３元，跌０﹒３８％。

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