《談國論企－黎偉成》工業巨企普穩賺負債率續降

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２１年１１月份同比續穩定增長

，並保持營業收入利潤率上升、資產負債比率緩跌等，乃受國民經濟穩中有進的良性態勢支持。

惟新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９不斷出現新的變種病毒，迅於美歐等為主的環球多地肆虐，破壞環

球海、空、陸等幾乎全方位的運輸，加上供應鏈短缺，通貨價格受巨壓，故中國強化「外防輸入

」和「內防擴散

」的抗疫力量，和力促內需、生產以穩經濟，對策。



＊高技術企業績亦佳顯經濟可保穩快發展＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２１年

１－１１月份累計達７﹒９７５萬億元同比增長３８％，相對於１－１０月份７﹒１６４萬億元

所增的４２﹒２％，以及１－９月份６﹒３４４萬億元增４４﹒７％、１－８月份５﹒６０４１

萬億元增４９﹒５％、１－７月份４﹒９２３９萬億元增５７﹒３％以至上半年的１－６月份

４﹒２１８萬億元增６６﹒９％，出現升幅不斷收窄之勢，卻屬可以接受的表現，因這是在環球

疫情及經濟均惡劣情況底下所生業績。惟工業巨企於１１月份賺８５５９﹒６億元的升幅９％，

明顯低於１０月賺８１８７﹒４億元的同比增長２４﹒６％，相當反覆，是為須注意之象。

要指出者，為（一）接受調查和統計的４１個行業中，有３３個利潤有增長，即比１－１０

月份的３２個多１個，特別是（Ｉ）資源、能源、原材料類工業，每每倍賺，如（ｉ）石油煤炭

及其他燃料加工業於１－１１月份利潤總額同比飆升３﹒８７倍，為各行業表現最佳者，而

（ｉｉ）石油和天然氣開採業增長２﹒８４倍，緊接著（ｉｉｉ）煤碳開採和洗選業同比多賺

２﹒２３倍。

踞前列的還有：（ｉｖ）有色金屬冶煉及壓延加工業同比多賺１﹒５倍。（ｖ）黑色金屬冶

煉及壓延加工業，利潤上升１﹒０４倍；（ｖ）化學原料和化學製品製造業多賺１﹒０２倍。

資源、能源及原材料類工業有如斯良佳的業績表現，乃受惠於相關產品的環球價格持續急漲

，和中國經濟社會發展相對良好，特別是以消費為主的市場需求，相對強烈，使製造業、服務業

以至建築業等各個行業的生產所需資源、能源等日趨殷切。

至於與實體經濟有關的製造業，賺利亦可觀，特別是（ＩＩ）高技術和高質設備行業，如計

算機

、通信和其他電子設備製造業多賺２９﹒８％，電氣機械和器材增１３﹒３％，通用設備升

１１﹒１％，專用設備增１０。％等，皆為國家多年積極主動支持的重點工業，現時已見效益豐

厚。此亦為政府要力促科技創新作為經濟穩中有進的其中重要支持力量之因。

同樣惹人注目的，是（ＩＩＩ）紡織業亦多賺４﹒６％，此行業用棉耗棉最多，中國內部的

棉花需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，而棉花主產地的新疆已是多年來以機械化

的生產，所大量生產的是超高質棉花，而紡織業續保多賺，不錯也。

但（ＩＶ）利潤收縮的行業，有和汽車製造業利潤同比少賺３﹒４％，農副產品加工減

７﹒２％和電力熱力生產及供應更大幅回落３８﹒６％。

工業企業的財務狀況，亦隨著業務業績出現相應頗大程度的好轉，其中（二）整體收支情況

，實現營業收入於２０２１年１－１１月份達１１４﹒３１萬億元同比增長２０﹒３％，較發生

營業成本９５﹒７萬億元的１９﹒７％多增０﹒６個百分點，由是營業收入利潤率６﹒９８％，

比上年同期高０﹒９個百分點，顯企業的經營和回報有改進，亦屬難得的現象。



＊須嚴防惡疫對環球運輸供應鏈惡化劣效＊



穩銷的同時，企業的（三）產成品存貨於１１月末時達５﹒４８萬億元同比增１７﹒９％，

應收帳款於１９﹒５４萬億元同比增長１１﹒６％。

財務狀況亦穩：（四）資產總計１４１﹒７萬億元同比增長９﹒８％，比負債總計

７９﹒５７億元所增９﹒８１多增０﹒７個百分點，遂使所有權益合計６１﹒５萬億元，同比增

１０﹒８％，資產負債比率５６﹒４％，較上年之數收窄０﹒４個百分點。

美國千方百計地要打壓中國。即使拜登上台後表「合作」，卻仍保「混世魔王」特朗普攬炒

中國的幾乎所有主要措施，更在國際間對華作惡性的圍堵，但中國仍能在環球各方惡況底下保持

穩中有進發展。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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