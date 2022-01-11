  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2022 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨買入２７﹒５億人幣，買中移沽吉利

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開６７點，報２３６７８點。最高升１１７點報
２３８６３點，最低跌１５１點報２３５９５點。恒指收報２３７３９點，跌７點或０﹒０３％

　　按額度計算，北水全日淨買入２７﹒５億元人民幣，減少３５﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是吉利汽車（００１７５）、香港交易所（００３８８）、長城汽車（０２３３３）。
　　主板成交１２９６﹒２４億元減少６﹒６％。其中港股通成交２７０﹒４億元，佔總成交
２０﹒９％。
　　中國移動升０﹒３％報５０﹒４５元，北水淨買入４﹒４億元；美團升０﹒６８％報２０８
元，北水淨買入２﹒８億元；藥明生物升５﹒９９％報８７﹒６５元，北水淨買入２﹒３億元。

＊１２月乘用車零售按年下跌８％＊

　　乘聯會數據顯示，內地１２月乘用車市場零售達到２１０﹒５萬輛，同比下降７﹒９％，
２０２１年１－１２月的零售累計達到２０１４﹒６萬輛，同比增長４﹒４％。
　　　　１２月新能源乘用車市場零售達到４７﹒５萬輛，同比增長１２８﹒８％，環比增長
２５﹒４％。１至１２月新能源車乘用車零售２９８﹒９萬輛，同比增長１６９﹒１％。
　　另外，１２月新能源車國內零售滲透率２２﹒６％，１－１２月滲透率１４﹒８％，較
２０２０年５﹒８％的滲透率提升明顯。１２月，自主品牌中的新能源車滲透率３９％；豪華車
中的新能源車滲透率３２﹒７％；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有３﹒３％。
　　吉利汽車跌３﹒５７％報１８﹒９元，北水淨賣出３﹒２億元；香港交易所跌１﹒２２％報
４５２﹒６元，北水淨賣出２﹒６億元；長城汽車跌４﹒１５％報２４﹒２５元，北水淨賣出
０﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　４﹒３７
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒８３
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒３２
　　融創中國　　　（０１９１８）　　　　　　１﹒９４
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　１﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－３﹒２１
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒５９
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　－０﹒９１
　　華潤啤酒　　（００２９１）　　　　　－０﹒５４
　　信達生物　　（０１８０１）　　　　　－０﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/01/2022
【車股入後波】大行輪番唱好　車股難改弱勢
中國故事11/01/2022
《神州經脈》李克強稱中國經濟正爬坡過坎　A場急挫外資轉淨流出
財經熱話11/01/2022
印尼突傳恢復煤炭出口　中資電力股反彈潤電曾升半成
FOCUS11/01/2022
【FOCUS】加息競猜「大冒險」　盯實低端加薪潮
財經熱話11/01/2022
【重新出發】科技股無懼債息升疊加大行睇淡？阿里短期走勢竟最好？
大行報告11/01/2022
京東即將公布季績　大行點睇？　一Click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金