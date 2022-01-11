《美元走勢－羅明立》英鎊突破阻力有機挑戰１﹒３７

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒２３ １１５﹒３９ １１５﹒１７

歐元╱美元 １﹒１３３５ １﹒１３４４ １﹒１３２８

英鎊╱美元 １﹒３５８６ １﹒３６００ １﹒３５７８

美元╱瑞郎 ０﹒９２６０ ０﹒９２７２ ０﹒９２５９

美元╱港元 ７﹒７９６８ ７﹒７９７９ ７﹒７９４７

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《美元走勢》星期一（１０日）美匯從上周五（７日）下跌中持續反彈，曾經升至

９６﹒２０，不過很快就回落到９５﹒８０水平，仍然要關注９５﹒５０╱８０支持區域的表現

。上周的就業數據結果雖然略為令人失望，但應不會影響聯儲局收水的步伐，不少大行認為今年

會加息３－４次。因此，只要９５﹒５０守住，美元仍可看高一線，跌穿了也只是深度調整為主

，上行勢頭不改。

考慮到歐洲央行的相對鴿派政策，歐元仍未能突破１﹒１３８０╱１﹒１４００的阻力，可

維持高沽策略。英鎊則衝擊下降通道的阻力１﹒３６００╱３０，英倫銀行下月加息的預期支持

英鎊造好，突破阻力有機挑戰１﹒３７，寧願破位追買博即市５０－７０點利潤。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６０ １﹒１２２０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３５９０ １﹒３４３０ １﹒３６４０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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