《報章摘要》本港報章摘要：港府擬推第５輪防疫抗疫基金

《經濟通通訊社１１日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



港府擬推，第５輪防疫抗疫基金

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特首林鄭月娥擬推出第五輪「防疫抗疫基金」，令食肆、零售業及娛樂處所等受影響行業及

從事員度過年關，最快日內公布。

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《信報》



摩通私銀擬亞洲區聘過百人

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外電報道，摩根大通今年計劃在亞洲私人銀行業務增聘超過１００名員工，拓展區內財富管

理市場，惟摩通拒絕就有關報道作出評論。

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ＬＭＥ交投僅１﹒４億張１１載低

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倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）交投量連續３年萎縮的劣勢，去年金屬期貨和期權合約成交數目

減少４﹒７％，至約１﹒３９億張，並創２０１０年以來最低水平。

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ＥＳＧ披露標準年內出台防漂綠

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證監會主席歐達禮（Ａｓｈｌｅｙ Ａｌｄｅｒ）在亞洲金融論壇上提出，現時不同地區和

行業都有按自身標準提交ＥＳＧ相關報告，但披露未夠一致，而全球通用的國際財務報告準則（

ＩＦＲＳ）正制定ＥＳＧ披露標準，年內有望出台，相信可減少漂綠（ｇｒｅｅｎ ｗａｓｈｉ

ｎｇ）問題。

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（ｈｌ）

