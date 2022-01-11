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11/01/2022 08:30

《報章摘要》本港報章摘要：港府擬推第５輪防疫抗疫基金

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本港報章摘要如下：

《香港經濟日報》
　
港府擬推，第５輪防疫抗疫基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　特首林鄭月娥擬推出第五輪「防疫抗疫基金」，令食肆、零售業及娛樂處所等受影響行業及
從事員度過年關，最快日內公布。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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《信報》
　
摩通私銀擬亞洲區聘過百人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　外電報道，摩根大通今年計劃在亞洲私人銀行業務增聘超過１００名員工，拓展區內財富管
理市場，惟摩通拒絕就有關報道作出評論。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ＬＭＥ交投僅１﹒４億張１１載低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）交投量連續３年萎縮的劣勢，去年金屬期貨和期權合約成交數目
減少４﹒７％，至約１﹒３９億張，並創２０１０年以來最低水平。　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
ＥＳＧ披露標準年內出台防漂綠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　證監會主席歐達禮（Ａｓｈｌｅｙ　Ａｌｄｅｒ）在亞洲金融論壇上提出，現時不同地區和
行業都有按自身標準提交ＥＳＧ相關報告，但披露未夠一致，而全球通用的國際財務報告準則（
ＩＦＲＳ）正制定ＥＳＧ披露標準，年內有望出台，相信可減少漂綠（ｇｒｅｅｎ　ｗａｓｈｉ
ｎｇ）問題。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｌ）

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