瑞銀料中國今年經濟增長５﹒４％，經濟增長動能將轉換至基建投資

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤於第

２２屆瑞銀大中華研討會表示，預期２０２２年中國ＧＤＰ增長５﹒４％，出口增速或達１０％

，另外她預料，消費物價指數將回升至２﹒４％，並強調明年經濟的增長動能將有所轉換。至於

財政政策方面，汪濤預期，人行有降準空間，料在１－２月份更差的數據出來後，於３－４月或

降準，認為降準應該不止一次。她又認為，今年應該不會降低政策利率。



＊經濟增長動能將轉換至基建投資＊



汪濤預期，第二季國內消費將反彈，另外基建投資將於第一季反彈，趨勢於第二季更明顯，

預期全年基建投資增長達４％。她指出，由於去年財政政策過緊，加上發債及項目批准較慢，基

建投資較少，而今年中央經濟工作會議強調要「穩增長」，因此預期基建投資會反彈，並成為其

中一個經濟增長動能，大程度對沖房地產市場下滑。

至於能源短缺方面，汪濤認為，能源短缺情況已於第四季度有所緩和，現時需求下降，供給

上升，於今年首季度已經不是大問題。



＊全年房地產銷售料跌１０％－１２％＊



房地產市場方面，汪濤認為，今年或有土地政策調整，增加社會保障性住房供應等措施，預

期全年房地產銷售跌１０％－１２％，房地產投資下跌５％。她預期房地產銷售將於第一季度環

比企穩，第二季度略有回升，第三季度實現同比回升。她續指，房地產市場仍存一定不確定性，

需視乎政府放寬力度是否足夠及信心程度等。

新冠疫情方面，汪濤認為，雖然內地政府防疫措施加強，更多地方出現局部封城，或出現生

產中斷情況，惟認為對生產的影響比較少，因為現時企業對解決供應鏈問題已有一套方案不過不

排除個別工場或港口需關閉一兩個星期，強調對通脹影響較少，全球供應鏈影響更少，主要影響

消費行業。（ｃｗ）

