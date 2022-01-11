【理財通】陳茂波：與內地合作考慮擴跨境理財通深度及廣度

《經濟通通訊社１１日專訊》財政司司長陳茂波在亞洲金融論壇上致辭時表示，過去幾年，

內地和香港之間很多的互通計劃已成功推出，去年滬深港通日均成交額按年增加３２％至

１２００億人民幣。去年１０月推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通期貨指數，去年１２月日均成

交量有１﹒９萬份，為１０月的５倍，而跨境理財通為金融及專業服務帶來機遇，市場反應良好

，現時與內地當局緊密合作，將考慮擴大計劃的深度及廣度。



＊研究以轉數快系統增值ＥＣＮＹ錢包＊



他表示，將採取一系列工作來發展一個更動態、更有生命力的離岸人民幣生態系統，包括進

一步建立離岸人民幣流動資金池，加強中央貨幣市場單位。他指，未來會與人民銀行就數字貨幣

方面擴大合作，金管局及人行正積極測試以ＣＢＤＣ作跨境支付，目前結果十分鼓舞，下一步會

加大香港銀行參與度，並研究以轉數快系統增值ＥＣＮＹ錢包，以發展安全、方便的跨境零售支

付。



＊未來將有更多中概股回歸＊



他預期，未來將有更多中概股回歸，港交所（００３８８）將改善二次上市機制，降低有關

門檻，提升對中概股的吸引力，而為了提升競爭力，港交所亦將引進ＳＰＡＣ（特殊目的收購公

司）。他又指，未來將首次發行零售綠債，相信將可提升公眾對綠色金融的認知及推動綠色經濟

發展。

陳茂波指，金融服務是香港最有競爭力的板塊，會繼續現有強勁的基礎發展，而創新和科技

將會是新的發展引擎，在更廣、更深的層次下，也可提升與大灣區鄰近社區合作，特別是深圳，

可以與北部都會區做到協同合作。（ｃｌ）

