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即市新聞

11/01/2022 17:23

【夜期時段】即月期指最新報２３７４８點，升４５點，高水９點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７１８點，升１５點，低水
２１點，最新報２３７４８點，升４５點，高水９點，合約成交３６３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８３６８點，升１３點，低水１點，最新報８３７１點，升
１６點，高水２點，合約成交３１３張。

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