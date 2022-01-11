【夜期時段】即月期指最新報２３７４８點，升４５點，高水９點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７１８點，升１５點，低水
２１點，最新報２３７４８點，升４５點，高水９點，合約成交３６３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３６８點，升１３點，低水１點，最新報８３７１點，升
１６點，高水２點，合約成交３１３張。
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