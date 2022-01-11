中海油：派發上市２０周年特別息，每股股息不低於０﹒７元

《經濟通通訊社１１日專訊》中海油（００８８３）公布２０２２年度經營策略及發展計劃

概要。今年公司的淨產量目標為６億至６﹒１億桶油當量，較去年淨產量約５﹒７億桶油當量，

增加５﹒２６％至７﹒０２％，其中，中國約佔６９％、海外約佔３１％。２０２３年和

２０２４年公司的淨產量預計將分別達６﹒４億至６﹒５億桶油當量和６﹒８億至６﹒９億桶油

當量。



＊今年資本開支預算９００億１０００億人幣＊



公司預計今年的資本支出預算總額為９００至１０００億元人民幣，其中，勘探、開發、生

產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約２０％、５７％、２１％和２％。

期內，公司計劃鑽探海上勘探井２２７口，陸上非常規勘探井１３２口，共採集三維地震數

據約１﹒７萬平方公里。集團預計將有１３個新項目投產，主要包括中國的渤中２９－６油田開

發、墾利６－１油田５－１、５－２、６－１區塊開發、恩平１５－１╱１０－２╱１５－２╱

２０－４油田群聯合開發和神府南氣田開發以及海外的圭亞那Ｌｉｚａ二期和印度尼西亞３Ｍ

（ＭＤＡ、ＭＢＨ、ＭＡＣ）項目等。



＊２０２２至２４年全年股息不低於每股０﹒７港元＊



公司又表示，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，２０２２年至２４年，公司全年

股息支付率預計將不低於４０％；無論公司的經營表現如何，２０２２年至２４年的全年股息絕

對值預計不低於每股０﹒７港元（含稅）。另外，鑒於去年為公司上市二十周年，將在２０２１

年末期普通股息的基礎上加派上市二十周年特別股息。今年公司將於適當時機在股東大會授權範

圍內進行股票回購。

未來，公司將繼續堅持油氣增儲上產，推進能源綠色轉型，推動科技自主創新，實施提質增

效升級，不斷提升價值創造能力。（ｓｌ）

