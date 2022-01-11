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11/01/2022 13:03

中金：港股估值處歷史低位可望「均值回歸」，股市機遇大於風險

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）首席策略師王
漢鋒表示，美國今年將進入加息周期，但中國政策卻走向寬鬆，中國與主要發達市場政策與增長
周期將迎來再次反向，中國經濟增速可望見底回升，認為中國市場機遇大於風險，不宜對Ａ股、
港股看法過於悲觀，看好中國產業升級與消費升級等結構性趨勢。

＊港股估值正處歷史低位，今年可望「均值回歸」＊

　　王漢鋒提到，２０２１年Ａ股及港股表現相對其他市場明顯遜色，但海外資金仍持續配置中
國資產，滬深港通北上資金淨流入達約４３００億元，其中淨流入Ａ股重要的方向就是製造業。
他認為，中國政策逐步趨鬆、而目前港股整體估值正處歷史低位，流動性會有一定支持，估計港
股今年可望「均值回歸」。他強調，雖然中國今年仍面對債務問題、中美摩擦升級、疫情衝擊等
方面的風險和不確定性，但認為中港股市機遇大於風險。
　　對於今年的投資重點，王漢鋒認為，中央表明「穩經濟」的大方向，憧憬年初將有政策措施
落地刺激宏觀經濟，可關注受益於宏觀經濟增長的領域，提到港股金融板塊近期也見回升。從結
構性層面看，中國產業升級趨勢不變，加上環球資產管理機構近年關注「碳中和」等目標，待中
國經濟增長在第一季未至第二季初回穩，建議關注可持續增長領域，包括中下游先進製造業及消
費板塊。（ａｃ）




　

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