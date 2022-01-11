【企業盈喜】德基科技控股料去年淨溢利不少於１０００萬人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》德基科技控股（０１３０１）公布，預期２０２１年度公司擁

有人應佔淨溢利不少於１０００萬元人民幣，而２０２０年公司擁有人應佔淨虧損約１７００萬

元人民幣。

該集團解釋，轉虧為盈乃主要由於：經濟從疫情的影響中逐漸復甦，使收益增加；存貨減值

撥備減少；並無物業、廠房及設備減值；此等均受金融資產減值虧損淨撥回減少以及經營租賃業

務下出售物業、廠房及設備收益減少所部份抵銷。（ａｃ）

