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11/01/2022 10:17

【新冠肺炎】林鄭：落實第五輪防疫抗疫基金，本周五宣布詳情

　　《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席行會前記者會表示，將重啟並落實第五
輪防疫抗疫基金，支援受防疫措施影響的行業，包括勒令停業的處所、禁止晚市堂食的食肆，以
及旅行社。　　　　
　　林鄭指，基金目前結餘４０多億元，認為有金額可以立即發放，領取津貼的資格會以上一輪
基金作為藍本，周五（１４日）會公布細節。（ｈｙ）
　

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