【新冠肺炎】林鄭承認曾出席婚禮聚會，強調當時未爆發新一波疫情

《經濟通通訊社１１日專訊》港區人大代表洪為民生日派對爆疫風波仍然持績，《南華早報
》英文信件批評行政長官林鄭月娥亦曾出席前商貿協會副會長主持的婚宴。林鄭回應指，第一宗
Ｏｍｉｃｒｏｎ本地個案於１２月３０日發生，而她出席婚禮及聚會是在１１月底、１２月初，
強調當時本港仍未爆發新一波疫情，希望傳媒公道。她又指政府正撰寫一封官方信件回應該報章
的報道。（ｈｙ）
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