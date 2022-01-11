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即市新聞

11/01/2022 16:42

《小傳日記》印尼煤出口話ｃｕｔ又唔ｃｕｔ，現價吼入無走甩？

　　《小傳日記》魚缸狂歡咗三日，衝上殺咗一批重貨熊，到今日終於要歇一歇，２３７００前
未有好消息再推高，或者都要拉鋸一兩日先。
　　今日有好消息嘅仲有電股，上個禮拜「Ｉｎｄｏｍｉｅ」國就話國家存煤量不足，所以計劃
暫停煤炭出口。一眾電力股就因為成本有機會上升而捱沽，呢個幾禮拜以來可謂慘不忍睹。不過
《路透社》就引述咗印尼官員話存煤量又升返，所以就放行返１４艘運煤船出港，電股今日終於
有得喘一喘。
　　電股企返穩，不過有「孖屐」人士就覺得電股上年炒興曬，而家回返都仲係偏貴。不過短線
嚟講，如果電力股現水平企得穩，不妨吼入少少炒吓波幅都可以。睇返龍頭潤電（００８３６）
同中國電力（０２３８０），今個月初開始回吐至現水位，都未有跌穿１１月尾炒起前個低位，
加上早幾日大跌，成交額都開始慢慢縮細，有機會已經沽得七七八八。如果之後一兩日都企得穩
，都係一個值博嘅時機，目標可以睇返上廿天線先！
　　政策面方面，雖然神州大方向係碳中和，不過近排已經講返話碳中和之餘都要平衡經濟發展
，可以話新能源上軌道前，煤電都仲係有「剛性需求」。所以中線嚟講，唔跌穿１１月低位仲係
值揸，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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