《小傳日記》印尼煤出口話ｃｕｔ又唔ｃｕｔ，現價吼入無走甩？

《小傳日記》魚缸狂歡咗三日，衝上殺咗一批重貨熊，到今日終於要歇一歇，２３７００前

未有好消息再推高，或者都要拉鋸一兩日先。

今日有好消息嘅仲有電股，上個禮拜「Ｉｎｄｏｍｉｅ」國就話國家存煤量不足，所以計劃

暫停煤炭出口。一眾電力股就因為成本有機會上升而捱沽，呢個幾禮拜以來可謂慘不忍睹。不過

《路透社》就引述咗印尼官員話存煤量又升返，所以就放行返１４艘運煤船出港，電股今日終於

有得喘一喘。

電股企返穩，不過有「孖屐」人士就覺得電股上年炒興曬，而家回返都仲係偏貴。不過短線

嚟講，如果電力股現水平企得穩，不妨吼入少少炒吓波幅都可以。睇返龍頭潤電（００８３６）

同中國電力（０２３８０），今個月初開始回吐至現水位，都未有跌穿１１月尾炒起前個低位，

加上早幾日大跌，成交額都開始慢慢縮細，有機會已經沽得七七八八。如果之後一兩日都企得穩

，都係一個值博嘅時機，目標可以睇返上廿天線先！

政策面方面，雖然神州大方向係碳中和，不過近排已經講返話碳中和之餘都要平衡經濟發展

，可以話新能源上軌道前，煤電都仲係有「剛性需求」。所以中線嚟講，唔跌穿１１月低位仲係

值揸，請請！





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