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即市新聞

11/01/2022 14:56

《真知灼見－溫灼培》市場預期澳洲６月加息

　　《真知灼見》澳洲近兩周接連公布出強勁經濟數據。繼上周澳洲房地產研究公司
ＣｏｒｅＬｏｇｉｃ指當地１２月全國平均樓價按年大升２２％後，今早（１１日）澳洲公布
１１月零售銷售按月大幅增長７﹒９％，前值為上升４﹒９％。兩數字均指向強勁通脹即將來臨
，並隨即提升市場對澳央行加息預期。據澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳央行６月加
息１５基點機率為共識（註：現時澳洲息率為０﹒１％，如６月加息１５基點，屆時澳洲官方息
率將為０﹒２５％）。
　
　　當然，澳央行是否真的會於６月加息還有很多變數。但料澳元匯價會隨市場對澳洲息率前景
預期變化而作出率先反應。而往後將有三事項大家要密切留意。分別是於本月２０日澳洲公布的
１２月就業報告，本月２５日公布的第四季以消費物價指數所衡量通脹數字，及２月１日澳央行
的議息會等。假如澳洲就業理想，通脹高企，這樣就有理據相信澳央行於２月１日議息會上將要
改變其貨幣政策聲明，讓市場為該行今年內加息作好心理準備。由於澳央行過去一直謂不急於加
息，倘這意向一旦改變，提防會對澳元匯價帶來突如其來推升作用。
　
　　回憶上周，澳元匯價一度跌至靠近７１美仙水平，主要是人民銀行主管的《金融時報》發表
論文警告人民幣今年有下調壓力。警告一出，人民幣隨之作出較深調整，也拖累了澳元匯價走勢
。但評論過後人民幣現已回穩，對澳元的壓力也大減。料澳元較大支持於７１美仙。若２月澳央
行貨幣政策轉鷹，不排除澳元向７４美仙進發。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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