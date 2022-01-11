《雅談保險－吳詩雅》新興市場保障缺口龐大，今年保險業勢頭強勁

《雅談保險》過去兩年的疫情讓我們上了寶貴的一課，就是世事往往難料，生命無常。疫情

除了威脅我們的健康，也為全球經濟增添不明朗因素。只有及早計劃，未雨綢繆，才能為我們省

卻後顧之憂。踏入２０２２年，未知大家又有沒有趁機檢視自己的健康及財富保障呢？



＊港人整體的身故保障缺口依然龐大＊



為了保障自己及家人，很多市民都有購買保險產品。的確，香港人壽保險市場的發展相當成

熟，而保險業監管局的數據顯示，２０１９年全港的壽險保費達到５１１０億港元，按總保費計

算香港屬於全球第１１大壽險市場。然而很多人沒有料到的是，港人整體的身故保障缺口竟然高

達６﹒９萬億港元，按勞動人口計算，即平均保障缺口為１９０萬港元。

身故風險保障缺口是指家庭中最重要的勞動人口身故後對其受養人的影響。當然，保障的需

要因人而異，而且在人生不同階段，生活重點或人生目標會出現轉向，保障需要也會因而改變。

但不論大家處於哪一個人生階段，都有必要了解自身或家人的保障缺口。現時網上資訊發達，大

家不妨運用保監局提供的網上評估工具，分析一下倘若因不幸事故而失去家庭支柱，自己是否有

足夠的財政儲備及保障，令家庭成員的日常生活不受影響。



＊保單逆按貸款拓現金流＊



此外，在選擇保障產品時，我們也應仔細研究保險產品的細節及性價比。與以往相比，如今

很多保障產品都與時並進，以「保單逆按」功能為例，投保人可利用壽險保單作為抵押，向合規

格的貸款機構申請保單逆按貸款，即是將人壽保險的身故賠償部分轉化成現金流，以每月派發年

金的方式收取現金，變相增添一份「退休收入」。當然，投保人要留意逆按保單的條款及細則，

如果預計離世時不用將人壽保障額留給家人，上述的保單逆按可說是一個選擇。



＊保險行業前景樂觀＊



身為業界的一份子，筆者很欣慰看到市民較以往更重視健康及財富保障，相信未來保險行業

前景甚為樂觀，理由有三：

首先，是亞太地區的新興市場人口龐大，保障缺口卻持續高企，勢必成為全球保險保費增長

的火車頭。其次，數碼化將融入保險服務的各個流程，例如坊間已出現一站式的健康及保障管理

手機應用程式，預計未來的投保、核保、理賠等流程將會進一步個人化，回應市場需要。最後，

是「環境、社會及管治」（ＥＳＧ）投資成為全球大趨勢，保險業界亦較以往更關注企業的碳排

放、多元共融性、家庭友善企業文化、以及職場上平等待遇等各方面之發展，符合大勢所趨。

筆者謹祝各讀者事事順利，有個健康平安的新一年！

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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