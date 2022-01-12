《威少看世界－張少威》中國與西方在非洲展開「攻防戰」

《威少看世界》元旦剛過，中國國務委員兼外長王毅就出訪了厄立特里亞、肯尼亞和科摩羅

三個非洲國家，用他自己的話說，這是中國外交的一個優良傳統：中國外長年初首次外訪一定要

到非洲國家。但觀察家注意到，美國國務卿布林肯去年１１月訪問過非洲，王毅此行反映出美中

兩國都努力在非洲擴大自己的影響力。



＊中國在非洲長期深耕細作＊



從上世紀５０年代起，中國一直全力支持非洲國家爭取獨立的鬥爭，並對許多獲得獨立的非

洲國家提供各種援助，經濟上包括援建了著名的坦贊鐵路，使內陸國家贊比亞能將貨物經坦桑尼

亞的港口外銷，極大地促進了坦贊兩國的經濟發展和人員往來；在政治上，中國為很多非洲國家

的反殖民組織培訓游擊隊骨幹，幫助這些國家取得獨立並維護主權；在教育領域，中國為來華求

學的非洲學生提供大量獎學金，為這些國家培養了人才；在民生方面，中國醫療隊免費為非洲國

家人民治病，中國還在很多國家援建了設施完善的醫院。儘管當年中國經濟並不發達，但仍對非

洲國家提供了巨額無償援助，贏得了非洲國家的信任和友誼。

進入２１世紀，中非關係進一步深化，２０１８年中非合作論壇在北京舉行峰會，４０位非

洲總統、１０位總理、一位副總統前來參加。經過長期的深耕細作，中國在非洲的影響力已十分

明顯。當年在中國受過教育的非洲青年如今已成國家領導人，埃塞俄比亞前總統威爾圖和剛果民

主共和國前總統卡比拉都曾在中國接受培訓。王毅上周出訪的第一個國家是位於非洲之角的厄立

特里亞，該國總統伊薩亞斯１９６７年曾受中國資助，去中國接受正規軍事培訓，因此對中國懷

有深厚感情，這次他與王毅長談近三個小時。厄立特里亞去年加入了中國的一帶一路計劃，兩國

未來將在基礎設施、礦產資源及農業等領域開展合作。



＊西方造輿論鼓吹「債務陷阱」＊



中國２０１７年在厄立特里亞南部鄰國吉布提建立了首個海外軍事基地（美國在當地早就建

有一個更大的軍事基地），同時中國還幫助建成吉布提與埃塞俄比亞兩國首都之間的非洲第一條

電氣化鐵路（亞吉鐵路２０１８年已投入商業運營），這些進展令中國在「非洲之角」地區的影

響力不斷上升，而美國及其歐洲盟友則感到失落。拜登就任美國總統後，改變特朗普執政時忽視

非洲的做法，除了派布林肯出訪非洲國家，用經援與軍援等手段拉攏一些非洲國家，同時也嘗試

離間非洲國家與中國的關係。

西方傳媒與美國官方步調一致，大肆渲染「債務陷阱」的說法，稱中國在非洲國家的投資是

在製造「債務陷阱」，並污衊中國在非洲掠奪資源，搞「新殖民主義」。其實，中國與非洲很多

國家開展合作並非只為牟利，而是為了維護雙邊關係。多年前我曾經到莫桑比克採訪，該國的外

交部大廈、國際會議中心等大型建築都是中國無償捐贈的。華為和中興等中國公司參與的基建項

目，為當地提供了優質廉價的通訊和交通服務，直接造福當地民眾。有些使用中國貸款進行的基

建項目因種種原因未能達到預期的經濟效果，導致還債出現困難，中方合作夥伴往往會體諒非方

處境，延緩收帳。２０２０年新冠疫情爆發後，中國政府在當年６月主動暫停要求７７個國家償

還債務，但這些善意舉動卻不為西方輿論所重視。



＊中國「大外宣」迄今事倍功半＊



由於歷史的原因和軟實力不足，中國目前在國際舞台上缺少話語權，所以儘管在非洲長期大

量投入，向很多國家提供了實實在在的幫助，但仍被西方主導的國際輿論頻頻攻擊，令中國與西

方勢力在非洲的博弈出現「兩個戰場」。在「實體戰」領域，中國完勝（中國已連續十多年穩居

非洲的最大貿易夥伴國）；但在輿論戰上，中國勢單力薄，「大外宣」事倍功半。

王毅上周應邀與肯尼亞總統肯雅塔共同出席中方承建的蒙巴薩油碼頭竣工儀式，這個項目的

海上作業平台採用最先進的技術，能有效保護海洋環境，施工難度大，是目前世界一流的油氣開

發設施。王毅在致辭時說，蒙巴薩油碼頭的建成，是肯尼亞加快工業化進程的重要一步。中非雙

方已經合作建設超過１萬公里鐵路、近１０萬公里公路、近千座橋樑、近百個港口，還有大量醫

院和學校。實現現代化不是靠口號，而是靠行動。

王毅所言乃是「講好中國故事」、介紹中國外交政策的最佳素材，但西方媒體的相關報道十

分有限，這既與西方媒體的立場有關，也與中國的國際地位有關。美國國務卿出訪非洲，大批記

者跟隨採訪，令其在國際媒體的曝光度極高。若中國外長出訪也能有這樣的報道效果，講好中國

故事自然就會容易很多。這也再次說明，要成為在全球有影響力的大國，硬實力和軟實力缺一不

可。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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