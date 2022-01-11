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即市新聞

11/01/2022 17:03

《鍾之日記》恒指偏軟成交縮，滬指收跌六周低

　　《鍾之日記》１月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美國加息預期升溫，高盛料聯儲局今年加息４次，美國１０年期債息升穿１﹒８厘，美股隔
晚波動，估值較高的科技股繼續捱沽，以科技股為主的納指更曾插水２﹒７２％，收市轉為微升
，道指跌１６２點。港股連升三日累漲８３９點後，今日好淡爭持略為回吐。
　　恒指低開６７點，報２３６７８，開市早段曾跌１４５點，報２３６００，其後掉頭回升，
一度倒升１１７點，高見２３８６３，之後回順。午後Ａ股跌幅擴大，拖累港股升幅收窄甚至轉
燈，更曾跌穿今早低位，一度挫１５１點，見２３５９５點全日低。尾市跌幅收窄，恒指收市僅
跌７點報２３７３９。內地又要過年關，資金例牌「手緊」，大市全日成交額進一步縮至
１２９６﹒２４億元。國指升３點報８３６９。科指跌５點或０﹒１％，報５６１９點。
　　康希諾生物－Ｂ（０６１８５）傳股東折讓９％減持，開跌８﹒５％，最低見１６２﹒５元
，收市仍然跌５﹒５１％，報１６８元。

＊滬指３６００關得而復失＊

　　資金從軍工、半導體等板塊撤出，加上地產板塊盤中表現快速轉差，導致Ａ股午後終於「破
防」，滬綜指跌幅愈擴愈大，全日收跌０﹒７３％，報３５６７﹒４４點，是新年六日以來第五
個下跌的交易日。滬指目前已創下超過去年１１月底以來的六周收市新低。
　　深成指更挫１﹒２７％，今年以來瀉了４﹒３％，創業板指跌１﹒２８％，今年以來瀉超過
８％。
　　兩市全日成交１０５５７億元人民幣，水平與上日相若。
　　Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種病毒疫情在中國多地社區爆發，昨日（１０日）河南新增本土病例高
達１１０宗，而臨近北京的天津亦錄得１０宗本土確診病例，考慮到有確診病人在社區潛伏多日
，外界料本輪疫情難以在春節前清零。

＊內房再遇貶級潮，世茂仍小升＊

　　評級機構再啟動新一輪對中資房企的貶級潮：標普將世茂集團評級下調至Ｂ－，稱公司流動
性進一步惡化，穆迪將世茂集團長期評級下調至Ｂ２，仍在負面觀察名單；惠譽將禹洲集團評級
下調
至ＣＣＣ－；穆迪將大發地產長期公司家族評級從Ｂ２下調至Ｃａａ２，展望調整為負面；另外
，穆迪因信息不足撤銷陽光城評級（深：０００６７１）。
　　多地開始出招化解房企債務風險，例如廣東省政府召集多家房企開會，為部分房企項目收併
購「牽線搭橋」；成都市房地產業商會召開房地產開發企業信用建設座談會，討論信用等級問題

　　不過在解決房企債務問題導致的爛尾樓風險之餘，中國對房屋問題依然不放鬆。住建部住房
保障司負責人潘偉表示，要加大金融、土地、公共服務等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供
給。當局計劃在「十四五」期間，４０個重點城市初步計劃新增６５０萬套（間），預計可幫助
１３００萬新市民、青年人等緩解住房困難。
　　地產股個別走，中海外（００６８８）漲３﹒４％，融創（０１９１８）升１﹒３％，萬科
（０２２０２）、碧桂園（０２００７）升０﹒７％，潤地（０１１０９）跌１％。世茂
（００８１３）股價升０﹒５％，恒大（０３３３３）跌０﹒６％。

＊電力股反彈，印尼將放鬆煤炭出口＊
　
　　印尼計劃放鬆煤炭出口，消息令內地動力煤期貨回落，最新造每噸６８８﹒４元人民幣，下
跌２﹒８％。中港電力股齊齊回勇。華潤電力（００８３６）彈半成，華電國際（０１０７１）
揚３％，大唐發電（００９９１）升１﹒３％，中國電力（０２３８０）升０﹒２％。不過風電
股午後個別發展，大唐新能源（０１７９８）升１﹒６％，龍源電力（００９１６）軟０﹒４％
，中廣核能（０１８１１）、中廣核電（０１８１６）跌０﹒５％。
　　路透報道，全球最大動力煤出口國印尼，其中一位資深部長昨日稱，將准許１４艘滿載煤炭
船隻在獲得礦業和交通部門核實後離境，變相放鬆出口禁令。
　　印尼海洋與投資統籌部部長盧胡特（Ｌｕｈｕｔ　Ｂｉｎｓａｒ　Ｐａｎｄｊａｉｔａｎ）
聲明指，截至周一發現印尼國營電力公司ＰＬＮ，其煤炭供應情況明顯改善後，１４艘已滿載煤
炭的買家，已付款貨船可以立即放行離港。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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