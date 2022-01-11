《鍾之日記》恒指偏軟成交縮，滬指收跌六周低

《鍾之日記》１月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國加息預期升溫，高盛料聯儲局今年加息４次，美國１０年期債息升穿１﹒８厘，美股隔

晚波動，估值較高的科技股繼續捱沽，以科技股為主的納指更曾插水２﹒７２％，收市轉為微升

，道指跌１６２點。港股連升三日累漲８３９點後，今日好淡爭持略為回吐。

恒指低開６７點，報２３６７８，開市早段曾跌１４５點，報２３６００，其後掉頭回升，

一度倒升１１７點，高見２３８６３，之後回順。午後Ａ股跌幅擴大，拖累港股升幅收窄甚至轉

燈，更曾跌穿今早低位，一度挫１５１點，見２３５９５點全日低。尾市跌幅收窄，恒指收市僅

跌７點報２３７３９。內地又要過年關，資金例牌「手緊」，大市全日成交額進一步縮至

１２９６﹒２４億元。國指升３點報８３６９。科指跌５點或０﹒１％，報５６１９點。

康希諾生物－Ｂ（０６１８５）傳股東折讓９％減持，開跌８﹒５％，最低見１６２﹒５元

，收市仍然跌５﹒５１％，報１６８元。



＊滬指３６００關得而復失＊



資金從軍工、半導體等板塊撤出，加上地產板塊盤中表現快速轉差，導致Ａ股午後終於「破

防」，滬綜指跌幅愈擴愈大，全日收跌０﹒７３％，報３５６７﹒４４點，是新年六日以來第五

個下跌的交易日。滬指目前已創下超過去年１１月底以來的六周收市新低。

深成指更挫１﹒２７％，今年以來瀉了４﹒３％，創業板指跌１﹒２８％，今年以來瀉超過

８％。

兩市全日成交１０５５７億元人民幣，水平與上日相若。

Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種病毒疫情在中國多地社區爆發，昨日（１０日）河南新增本土病例高

達１１０宗，而臨近北京的天津亦錄得１０宗本土確診病例，考慮到有確診病人在社區潛伏多日

，外界料本輪疫情難以在春節前清零。



＊內房再遇貶級潮，世茂仍小升＊



評級機構再啟動新一輪對中資房企的貶級潮：標普將世茂集團評級下調至Ｂ－，稱公司流動

性進一步惡化，穆迪將世茂集團長期評級下調至Ｂ２，仍在負面觀察名單；惠譽將禹洲集團評級

下調

至ＣＣＣ－；穆迪將大發地產長期公司家族評級從Ｂ２下調至Ｃａａ２，展望調整為負面；另外

，穆迪因信息不足撤銷陽光城評級（深：０００６７１）。

多地開始出招化解房企債務風險，例如廣東省政府召集多家房企開會，為部分房企項目收併

購「牽線搭橋」；成都市房地產業商會召開房地產開發企業信用建設座談會，討論信用等級問題

。

不過在解決房企債務問題導致的爛尾樓風險之餘，中國對房屋問題依然不放鬆。住建部住房

保障司負責人潘偉表示，要加大金融、土地、公共服務等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供

給。當局計劃在「十四五」期間，４０個重點城市初步計劃新增６５０萬套（間），預計可幫助

１３００萬新市民、青年人等緩解住房困難。

地產股個別走，中海外（００６８８）漲３﹒４％，融創（０１９１８）升１﹒３％，萬科

（０２２０２）、碧桂園（０２００７）升０﹒７％，潤地（０１１０９）跌１％。世茂

（００８１３）股價升０﹒５％，恒大（０３３３３）跌０﹒６％。



＊電力股反彈，印尼將放鬆煤炭出口＊



印尼計劃放鬆煤炭出口，消息令內地動力煤期貨回落，最新造每噸６８８﹒４元人民幣，下

跌２﹒８％。中港電力股齊齊回勇。華潤電力（００８３６）彈半成，華電國際（０１０７１）

揚３％，大唐發電（００９９１）升１﹒３％，中國電力（０２３８０）升０﹒２％。不過風電

股午後個別發展，大唐新能源（０１７９８）升１﹒６％，龍源電力（００９１６）軟０﹒４％

，中廣核能（０１８１１）、中廣核電（０１８１６）跌０﹒５％。

路透報道，全球最大動力煤出口國印尼，其中一位資深部長昨日稱，將准許１４艘滿載煤炭

船隻在獲得礦業和交通部門核實後離境，變相放鬆出口禁令。

印尼海洋與投資統籌部部長盧胡特（Ｌｕｈｕｔ Ｂｉｎｓａｒ Ｐａｎｄｊａｉｔａｎ）

聲明指，截至周一發現印尼國營電力公司ＰＬＮ，其煤炭供應情況明顯改善後，１４艘已滿載煤

炭的買家，已付款貨船可以立即放行離港。



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