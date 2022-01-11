【國務會議】李克強：經濟運行處爬坡過坎關口，加快重大項目實施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強１０日主持召開國務院

常務會議，部署加快推進「十四五」規劃《綱要》和專項規劃確定的重大項目，擴大有效投資。

會議指出，當前經濟運行處於爬坡過坎的關口，要把穩增長放在更加突出的位置，堅定實施

擴大內需戰略，堅持不搞「大水漫灌」，有針對性擴大最終消費和有效投資，這對頂住經濟新的

下行壓力、確保一季度和上半年經濟平穩運行具有重要意義。



＊抓緊實施重大水利項目，使農民工有活幹有收入＊



會議決定，一要加快推進「十四五」規劃《綱要》確定的１０２項重大工程項目和專項規劃

重點項目實施。圍繞糧食能源安全、先進製造業和高技術產業、交通物流和網絡通信等基礎設施

、城市保障性住房等重點領域建設，建立協調機制，做好融資、用地、用能等要素保障。對列入

規劃、條件具備的項目要簡化相關手續，特別是前期已論證多年的重大水利項目要推動抓緊實施

，採取以工代賑等方式，使部分暫時沒能就業的農民工有活幹、有收入。指導新開工項目投資下

降的地方加強工作，扭轉投資不振狀況。



＊盡快落實去年四季度發行的１﹒２萬億元專項債項目＊



二要按照資金跟著項目走的要求，盡快將去年四季度發行的１﹒２萬億元地方政府專項債券

資金落到具體項目。抓緊發行今年已下達的專項債，用好中央預算內投資，重點安排在建和能夠

盡快開工的項目，撬動更多社會投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。

三要深化投資項目審批制度改革，推行承諾制、區域評估等創新舉措。研究出台盤活存量資

產的政策措施。

會議指出，各相關部門對標對表「十四五」規劃《綱要》確定的重點，目前４４個專項規劃

已基本編制完成，陸續印發實施。要立足當前、著眼長遠，有力有序推動「十四五」專項規劃實

施。

