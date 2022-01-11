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11/01/2022 08:53

【國務會議】李克強：經濟運行處爬坡過坎關口，加快重大項目實施

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強１０日主持召開國務院
常務會議，部署加快推進「十四五」規劃《綱要》和專項規劃確定的重大項目，擴大有效投資。
　　會議指出，當前經濟運行處於爬坡過坎的關口，要把穩增長放在更加突出的位置，堅定實施
擴大內需戰略，堅持不搞「大水漫灌」，有針對性擴大最終消費和有效投資，這對頂住經濟新的
下行壓力、確保一季度和上半年經濟平穩運行具有重要意義。

＊抓緊實施重大水利項目，使農民工有活幹有收入＊

　　會議決定，一要加快推進「十四五」規劃《綱要》確定的１０２項重大工程項目和專項規劃
重點項目實施。圍繞糧食能源安全、先進製造業和高技術產業、交通物流和網絡通信等基礎設施
、城市保障性住房等重點領域建設，建立協調機制，做好融資、用地、用能等要素保障。對列入
規劃、條件具備的項目要簡化相關手續，特別是前期已論證多年的重大水利項目要推動抓緊實施
，採取以工代賑等方式，使部分暫時沒能就業的農民工有活幹、有收入。指導新開工項目投資下
降的地方加強工作，扭轉投資不振狀況。

＊盡快落實去年四季度發行的１﹒２萬億元專項債項目＊

　　二要按照資金跟著項目走的要求，盡快將去年四季度發行的１﹒２萬億元地方政府專項債券
資金落到具體項目。抓緊發行今年已下達的專項債，用好中央預算內投資，重點安排在建和能夠
盡快開工的項目，撬動更多社會投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。
　　三要深化投資項目審批制度改革，推行承諾制、區域評估等創新舉措。研究出台盤活存量資
產的政策措施。
　　會議指出，各相關部門對標對表「十四五」規劃《綱要》確定的重點，目前４４個專項規劃
已基本編制完成，陸續印發實施。要立足當前、著眼長遠，有力有序推動「十四五」專項規劃實
施。

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