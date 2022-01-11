【恒大困局】恒大：退租卓越後海中心遷自有物業，註冊地仍在深圳

《經濟通通訊社１１日專訊》恒大集團於其網站發公告，指為節約成本，已於上月辦理深圳
卓越後海中心退租手續，搬遷至深圳自有物業辦公，澄清公司的註冊地未變，仍然在深圳。
早前有報道指恒大集團從深圳總部大樓搬離且已拆除招牌，並指公司已經將總部從深圳搬回
廣州。（ｄｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告11/01/2022
【大行炒Ｄ乜】大行點評ATMXJ 一表盡掌握
|財經熱話11/01/2022
【虛幣世界】比特幣再次跌穿四萬關後反彈，聯儲放鷹影響情緒
|財經熱話10/01/2022
3月加息喇! 銀行股全線造好匯控創近兩年高 仲有邊隻可留意?
|中國故事10/01/2022
《神州經脈》奧密克戎殺入天津 世茂加快售資產 滬指年內首收漲
|專訪10/01/2022
【專訪】陶冬：市場會如何應對聯儲的三板斧？(有片)
|財經熱話10/01/2022
放寬紅線、併購、售產、分拆，內房消息多籮籮 邊隻跟得過?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰