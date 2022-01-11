【恒大困局】恒大：退租卓越後海中心遷自有物業，註冊地仍在深圳

《經濟通通訊社１１日專訊》恒大集團於其網站發公告，指為節約成本，已於上月辦理深圳

卓越後海中心退租手續，搬遷至深圳自有物業辦公，澄清公司的註冊地未變，仍然在深圳。

早前有報道指恒大集團從深圳總部大樓搬離且已拆除招牌，並指公司已經將總部從深圳搬回

廣州。（ｄｗ）



